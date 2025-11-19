堅偉大戰2.0？王世堅盛讚何志偉「善良的孩子」：桃園就讓他上吧

民進黨2026桃園市長人選備受關注，可能人選包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川外，連立委王世堅都被點名。對此，王世堅今（18）日被問到是否會上演「堅偉大戰2.0」，他隨即駁斥，並直言何志偉選桃園市訪非常適合，他年輕、肯學且態度謙虛，而且是個善良的孩子，他參選也是出奇兵，會讓對手想不到。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

民進黨今日下午召開例行中常會，王世堅在會前接受聯訪，問到自己被點名參選桃園市長，何志偉也傳出想選，會不會上演「堅偉大戰2.0」？王世堅立刻駁斥說，「沒有、沒有」，直言何志偉準備比較多且深入，也很適合。

王世堅還稱讚何志偉勤勞、個性溫和，對於桃園市政也有自己的看法和深入研究，且就他所知，何志偉規劃參選桃園市長已有1年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上也必定做了許多著墨和準備，「桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選，過去沒有堅偉大戰，且過去的競爭也已經過去」。

總統府副秘書長何志偉。（資料照／中天新聞）

至於被問到是否未來可能支持何志偉？王世堅回應，黨在22縣市若有提名優秀人選，相信個地方都會有強力的輔選大將，儘管他在台北會比較遠，但若有需要的，只要一通知他，他絕對隨傳隨到。

桃園市長張善政。（桃園市政府提供）

媒體再問，何志偉是否比王義川更適合選桃園？王世堅則說，自己沒有去做這個比較，王義川有他的特色，但自己比較了解何志偉，畢竟何年輕、肯學且態度非常謙虛，是一個非常善良的孩子，因此何志偉去選，他覺得也算是奇兵，讓對手想不到。加上對手也說，不會因為選舉對手是年輕就歧視，「那既然這麼說，就讓何志偉上場」。

