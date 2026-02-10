堅偉大戰2.0！王世堅秀畫技助賴俊翰 朱政騏徒步掃街

台北市 / 綜合報導

民進黨立委王世堅留下來的議員空缺，王世堅除了推昔日辦公室主任賴俊翰來搶席次之外，還一整天幫忙車掃。不過，這場黨內初選，總統府副秘書長何志偉子弟兵朱政騏也有意角逐，雙方積極勤跑基層。王世堅以及何志偉雙隻推出子弟兵，也被視為「堅偉大戰」2.0。對此，王世堅表示不會有這個問題，朱政騏強調絕對是一場高品質友誼賽。

登上宣傳車鏡頭前揮揮手展現熱情，扶龍王王世堅又來了，這回當母雞，推薦自己子弟兵來出戰，為了幫自家人加油打氣，王世堅特別展現繪畫功力，賴俊翰自己也是不遺餘力，一一跟婆婆媽媽握手互動，力挺在民進黨議員中山大同區，議員初選能順利接棒。立委(民)王世堅VS.王世堅前辦公室主任賴俊翰說：「賴俊翰受到很大的歡迎，說當初我找賴俊翰，這個選擇是正確的。」

拿著宣傳小物，街頭巷尾請懇拜託他是朱政騏，同樣也將角逐中山大同市議員初選，不同於賴俊翰，靠著雙腳深入巷弄，立法委員何志偉前特助朱政騏 說：「每個人的選舉節奏都不一樣，用徒步走遍中山大同的大街小巷，徒步雖然很辛苦，但是累積起來能量，到最後釋放的時候一定令大家刮目相看。」

對此自己選戰節奏有信心，不過看看兩位新人參戰賴俊翰，王世堅相挺，朱政騏可是總統府副秘書長何志偉子弟兵，王世堅、何志偉曾在2024立委選戰角逐黨內初選，如今王世堅前進立法院，留下來的空缺子弟兵代打，難道將要上演堅偉大戰2.0。

立委(民)王世堅VS.王世堅前辦公室主任賴俊翰說：「不會，我一點都不會感覺這樣，何志偉本來他們在我們大同地區，因為立委的關係他們也有相當的經營。」

立法委員何志偉前特助朱政騏說：「對於大家關心的堅偉大戰2.0，堅偉大戰的延長賽絕對是高品質的友誼賽。」雙方隔空喊話接下就看這場黨內初選，誰能拿到2026年底市議員的參選權。

