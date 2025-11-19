堅偉大戰2.0？王世堅駁選桃園 誇爆何志偉「善良的孩子」：讓他上場吧

民進黨立委王世堅中常會前受訪。楊亞璇攝



總統府副秘書長何志偉、綠委王義川爭取2026桃園市長提名，民進黨立委王世堅也被點名，外界關注是否上演「堅偉大戰2.0」。王世堅今（11/19）下午出席中常會前受訪，大讚何志偉年輕、肯學習、態度謙虛，「他是一個很善良的孩子」，所以由何志偉去參選，也算奇兵，現任桃園市長張善政說不會因為對手年輕就歧視，「既然這麼說，那就讓何志偉上場吧。」

對於被點名當奇兵選桃園，但何志偉也想選桃園，會不會變成是「堅偉大戰」的2.0？王世堅急喊，「沒有、沒有、沒有」，何志偉準備比較多、也比較深入，而且也很適合，以何志偉的個性，非常的勤勞也很溫和，對桃園市政他也一定有一些看法，也有做深入的研究，何志偉規劃要去參選桃園市長，就他所知道也已經有蠻久的，有一年之久。

王世堅表示，相信何志偉不只是行動上去深入桃園基層而已，在未來參選的政見上，也一定有做了相當多的琢磨、準備，如果桃園市長的選舉，「我認為何志偉是很好的人選」。他強調，過去就沒有所謂的「堅偉大戰」，「沒有、沒有，絕對沒有」，而且過去的競爭也已經過去了。

媒體追問，是否會在中常會上跟主席賴清德或者是選對會的成員秘書長徐國勇表達沒有要選桃園的意願，王世堅指出，「我不用表達，因為他們從來也沒問我。」自己表達的話，好像有一點一廂情願，這個不好，因為他完全沒有那個想法。

至於會表達支持何志偉？或是未來有機會的話幫何志偉站台？王世堅秒回，「對啊」，黨如果提名，22縣市黨有提名任何的優秀人選，相信他們各地方一定有很強力的輔選大將，畢竟自己在台北會比較遠，但是如果有需要的，「只要一通知我，我絕對隨傳隨到」。

媒體再問何志偉比王義川更適合選桃園？王世堅強調，他沒有去做這個比較，王義川有王義川的特色。不過他了解的何志偉，年輕、肯學習，態度也非常的謙虛，「他是一個很善良的孩子」，所以由何志偉去參選，這也算是一種奇兵，會讓對手萬萬想不到，正如對手（張善政）講的，不會因為選舉對手是年輕就來歧視，說對方年輕比較沒經驗、比較沒能力，「好，那既然這麼說，那就讓何志偉上場吧。」

被問起是否當台北市長去舉辦雙城論壇來進行兩岸交流，王世堅表示，無論是台北市長，或者是兩岸的交流，都輪不到他，因為國家有才能之士太多了，而且在這個位置上的人，像比方說現在的台北市長蔣萬安就可以以雙城論壇的名義，繼續去做經濟、文化、城市的交流，這個都沒有問題。

王世堅直言，現在主其事的，像海基會、陸委會都有他們的角色跟功能，而且在這些單位裡面，兩岸的各種能人都有，他們都是很適合去做。

王世堅認為，一定有一條路、有一些辦法可以化解大家的緊張對立分歧跟，「我們昨天是敵人，明天不曉得，但是今天我們大家可以交流。」政府也是做這樣子的打算。總統賴清德也多次提出這樣的善意，但是也都沒有得到具體的、肯定的答覆。兩岸陷入這種惡意的漩渦，非常不好，這是國際社會也不樂見的。

