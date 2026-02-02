堅偉延長賽？ 朱政騏：是承擔責任的友誼賽

圖：朱政騏提供

隨著2026地方選戰升溫，台北市中山、大同區的議員選情成為焦點。何志偉人馬朱政騏以及王世堅力挺的賴俊翰，將在此正面對決。外界盛傳此區為當年「堅偉大戰」的延長賽，被視為前立委何志偉力挺的接班人朱政騏也對此表態。他淡化了派系對立的煙硝味，將此定義為一場深耕基層的「友誼賽」，強調自己接下的不只是認同，更是沈重的服務責任。





面對「接班人」的標籤，朱政騏並未避諱，展現出其在大氣格局下的謙卑。他坦言，能被地方視為延續服務能量的人選，代表過去在地方的耕耘與付出得到了實質肯定。

「與其說是延長賽，不如說是一場驗收服務品質的友誼賽，」朱政騏表示，對於支持者的期待他心存感激，但更多的是戰戰兢兢、不敢懈怠。他認為政治不應是權力爭奪，而是品牌信譽的延續，如何讓大同、中山區的居民感受到服務「不斷線」，才是他最關心的核心。





然而，看似「被看好」的局勢背後，朱政騏也正面對一場極具挑戰的「硬仗」。與其他新人不同，朱政騏因過去曾參與過初選，即便當時未獲提名，但在現行機制下，他成為此次選戰中唯一沒有「新人加權」加分的參賽者。





在缺乏加權點數的保護傘下，朱政騏的每一份支持度都必須是實打實的成績。他憂心，可能因為選民過度看好，反而導致意外落馬。





對於外界將此戰定位為派系對決，賴俊翰表示，他與朱政騏在行程中互動良好，並直言台北市選民最厭惡政治鬥爭口水；賴俊翰認為，外界將選戰視為派系對決是因為對新人不夠了解，而民進黨新人的站出來，正是為了展現改變的決心。





這段話也間接證實，朱政騏所主張的「友誼賽」並非口號，而是這區新人共同的期許——跳脫派系框架，回歸專業與服務的競爭，為中山、大同區開創政治新局。