堅哥又說話！王世堅批彈劾「離譜」：比擬袁世凱太重 只增朝野仇恨

[Newtalk新聞] 針對國民黨與民眾黨立委今天（19日），在立法院議場前宣布彈劾總統賴清德，並以袁世凱比擬批評賴清德獨裁、帝制一事，民進黨立委王世堅直言「確實是過了」，強調再怎麼不高興也不能用這種方式，呼籲在野黨節制。

王世堅表示，在野黨也深知賴清德並非如他們所形容的樣貌，「用袁世凱太重了，已經到了離譜的地方」，認為這種做法無濟於事，只會增加朝野對立與仇恨。王世堅批評，若繼續以仇恨方式對抗，等於在野黨不把執政黨視為共同為人民做事的一員，「難道在野黨自外於國家嗎？」

王世堅進一步指出，大家心中的不高興甚至仇恨，「是不是就到此為止，大家有表示就好。」王世堅緩頰，認為事情總是有解方，雙方應互表善意，雖然背後支持者意見強烈，溝通困難，但領袖須拋棄壓力、為了國家隱忍犧牲，稱「先表示善意並不代表懦弱，而是一種智慧，但我不是領袖，我也不敢評論。」

在野黨彈劾賴清德行動源於行政院長卓榮泰「不副署」立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案；藍白立委批評賴清德違憲失職，並以「反帝制、反獨裁」為訴求宣布彈劾。

