堅哥說重話！王世堅3論點暗批黨內「戰狼式硬幹」 Cheap讚「真男人」

民進黨立法委員王世堅。 圖：高逸帆／攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 知名百萬訂閱YouTuber「Cheap」今天（17日）在個人臉書粉絲專頁發文，稱民進黨立法委員王世堅說了「重話」，雖因黨籍立委身分講得隱諱，但實質批評黨內「戰狼式的硬幹玩法」，恐把國家和民進黨這艘船弄沉。Cheap盛讚王世堅為黨內良心，敢說真話、不講官話，扮演「烏鴉」角色，展現無懼壓力風範。

Cheap以「堅哥說重話」為題發文，稱王世堅逆風發言，警告黨內若繼續與在野黨玩「焦土戰」，表面贏了面子、網路順風，卻輸了裡子，施政成績掛蛋。國家空轉、預算不過、政局動盪，最終帳都會算在執政黨頭上，民眾不會記得在野黨多野蠻，只會認為「民進黨執政這幾年很亂」，恐影響2026、2028選舉。若船沉了，船長（執政黨）負最大責任，無法怪乘客（在野黨或人民）。

廣告 廣告

其次，王世堅呼籲黨內「抓大放小」，執政者要有高度，懂得「委曲求全」。有些法案如財劃法雖不滿意，但非「動搖國本」大事，不如退一步海闊天空，讓政務能夠推動。第三，王世堅以「不要只看針孔」比喻，籲勿意氣之爭，指出甚至連柯建銘都說「沒有不副署的空間」，意指該簽還是要簽；Cheap解讀，這暗示黨團決策可能被少數「鬥爭思維」綁架，希望黨中央聽取不同聲音。

Cheap大讚「堅哥真是真男人」，稱王世堅是黨內良心，敢說「人話」、不講「官話」，在黨內馬屁精充斥、硬拗政策時，總跳出來直言「是就是，非就非」。如過去反對林智堅論文爭議、大罷免、禁抖音與小紅書等議題，不畏側翼圍剿。Cheap指出，高嘉瑜曾類似，但政治素人出身、一遭黨中央斷糧即退讓；王世堅則出身民進黨大金主家族，從政純為理念，不求官、不缺錢，心臟夠大、口袋夠深，故無敵於壓力，甚至在中間選民及中國頗受歡迎。

相關發言正值財劃法爭議敏感期，行政院長卓榮泰日前宣布不副署該法修正案，創憲政首例，凸顯黨內需更多理性聲音。王世堅雖未明講反對不副署，但其務實退讓論調，獲Cheap等網友視為黨內難得良心發聲。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

因半導體短缺 Honda日中工廠年底至明年初暫停或減產

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」