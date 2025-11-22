堅守北市大本營！拚市議員擴大至6席 民眾黨：有信心全壘打

民眾黨目標在台北市力保4席現任議員連任，並再增2席，力拚「4＋2」全壘打。圖為黃國昌拜會戴錫欽（資料圖／黃耀徵攝）

民眾黨過去從台北起家，接續創黨主席柯文哲兩任市長任期所累積的施政能量，以及2022年由時任副市長黃珊珊參選市長所帶動的選戰聲勢，以「母雞帶小雞」的方式成功拿下4席市議員。隨著2026地方選戰逼近，民眾黨在北市訂下明確目標，除了力保原有4席順利連任外，還將再提名2席，喊出「全壘打」，力拚席次擴大至6席。

民眾黨目前看來不推台北市長參選人，外界關注在缺乏「母雞」帶動下，議員席次是否將面臨不增反減的壓力。圖為2022台北市長選舉（圖／黃瀞瑩臉書）

觀察北市議員選舉，各政黨已提前啟動備戰，布局候選人積極走訪基層、鞏固選民支持。台北市長期「藍大於綠」的選民結構，國民黨台北市黨部主委戴錫欽日前也揭露藍營戰略藍圖，將以席次最大化、議會單獨過半作為目標。

至於民眾黨同樣期盼在既有的4席基礎上再擴張，外界也好奇藍營是否可能就特定選區禮讓白營。對此，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨現有4席議員席次，2026可望再提中正萬華、松山信義選區各1人參選。

他進一步，現任議員黃瀞瑩近年表現外界有目共睹，不僅在議會為民發聲，監督市政也有理有據，基層扎根非常深；他對現任4位黨籍北市議員連任充滿信心，展望2026年，相信民眾黨在北市議會「4+2」全壘打，是絕對可達成的目標。

