堅守和平 鄭麗文反對國防預算沒上限
記者劉晴文∕南投報導
國民黨主席當選人鄭麗文二十九日到南投參加感恩餐會。針對國防預算問題，她表示，台灣應該要有合理國防預算，但不是讓軍備競賽惡性不斷升高，這對台灣安全沒幫助；台灣不是印鈔機，也不是提款機。不管未來兩岸如何發展，對國民黨來說，必須堅守的兩大底線就是和平與二千三百萬人民的意願。
鄭麗文中午抵達南投縣議會出席感恩餐會，她向在場黨同志深深鞠躬，感謝大家的支持，讓她順利完成選舉。包括縣長許淑華、議長何勝豐、副議長潘一全、立委游顥與國民黨縣黨部主委楊麗川，以及多位議員、鄉鎮市長、黨代表等到場。
鄭麗文日前表態不支持國防預算提高至ＧＤＰ的百分之五，此言論遭中央認為與全世界民主國家想法不一致。鄭麗文回應指出，「台灣非印鈔機、也不是提款機」，她對區域與兩岸和平的理念非常清晰且非常堅持；台灣當然需要有合理的國防，但沒上限、過高或不合理的國防預算，不僅超乎財政負擔的能力，對預算也產生嚴重排擠作用。
鄭麗文指出，台灣應有合理的國防預算，但軍備競賽惡性不斷升高的局勢，對區域和平、台灣的安全沒有幫助。台灣應該要向人民及世界清晰表達是愛好和平的，二千三百萬人民不希望製造或挑起區域爭端與衝突，此訊息不能有模糊的空間，不能讓外界有錯誤的解讀，
鄭麗文表示，當前國際把台海當做是全世界最兵凶戰危區域，希望能逐漸緩和、穩定台海局勢；也希望在兵凶戰危氣氛中，積極爭取、開創和平氛圍。她也不斷勸告總統賴清德，一定要更謹慎、更有智慧處理兩岸關係，千萬不要讓台灣捲入不必要戰火中。而國民黨必須堅守的兩大底線就是和平與尊重台灣二千三百萬人民的意願。
