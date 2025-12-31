堅守崗位 就是「陪伴」國人迎接新年

記者張雅淳、連琳、葉軒瑜／專訪

寒冬跨年之際，當多數民眾與家人團聚迎接新年，國軍官兵仍堅守崗位、戮力戰備訓練，以不同的方式「陪伴」民眾安心跨年。「任務沒有平、假日之分，只要身為軍人就是國家安全的守護者」，空軍第2聯隊第41作戰隊飛行官林中校表示，身為飛行官，主要負責執行戰備警戒與各項訓練任務，平時必須維持高度戒備，一旦接獲命令，即須在最短時間內完成起飛，執行上級交付的作戰任務，確保作戰目標達成。

林飛行官認為，在年終之際仍須堅守崗位既是責任，也是一種榮譽，自己將持續保持最佳戰備狀態，與所有國軍同仁一起守護國家安全，只要能讓國人平安生活就是他持續向前的動力。

陸軍金防部烈嶼守備大隊戰車連連長陳上尉表示，跨年夜任務與平日無異，部隊依既定戰備規定實施巡查與裝備檢整，確保隨時能迅速應處各項狀況。雖然執勤無法與家人團聚，他說，「守在這裡，就是陪伴國人迎接新年」，心中反而更踏實。

陳連長指出，金門地處前線，戰備不分節日，愈是重要時刻，愈要維持戰備能量與士氣。連上採輪值分配任務，官兵相互提醒、彼此照應，確保執勤不鬆懈、戰力不打折扣。同時透過平日扎實訓練，讓官兵在各種狀況下都能迅速到位，展現專業、紀律與守護家園的決心。

陸軍關渡地區指揮部聯兵1營機步1連副連長楊中尉表示，本週輪值戰備部隊長，該單位屬臺灣少數全年無休、以「全時戰備」姿態戍守首都門戶，肩負淡水河防重任的部隊。跨年倒數時刻，官兵仍持續戍守戰備位置，以實際行動守護國土安全，讓社會大眾能安心迎接嶄新一年。

「部隊在哪裡，我就在哪裡」，楊副連長展現與官兵同進退的決心，無論任務艱鉅或時節更迭，始終帶頭站在第一線，共同分擔任務壓力。戰備不鬆懈，必須隨時保持警覺與行動力，而能在跨年夜戍守營區，正是軍人保家衛國使命最直接的展現。