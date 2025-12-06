堅守民主自由對抗威權

文：記者吳典叡

總統賴清德昨日出席「2025年世界人權日典禮」時指出，臺灣願意把對抗威權、爭取民主的經驗，分享給仍在威權陰影下生活的人們，讓全世界知道，民主是臺灣唯一的方向，也會堅守和平、人權與法治價值，與世界上理念相近的民主夥伴攜手抵抗威權侵擾，守護區域和平穩定，促進世界繁榮發展。

賴總統強調，當前的世界威權主義持續擴張，全球民主面臨嚴峻的挑戰，而經歷過各大事件的臺灣，比任何人都更明白自由與人權的可貴，也更有決心守護得來不易的成果，讓我們堅定地站在民主的最前線，讓人權與自由的普世價值，照亮臺灣每一寸土地，也照亮全世界。