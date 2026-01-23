堅定挺妃 王世堅年前將南下力挺陳亭妃

立委王世堅與陳亭妃，聯合發佈春聯。(陳亭妃提供)

民進黨立法委員王世堅再度南下台南，兌現初選期間對支持者的承諾，力挺民進黨台南市長提名人陳亭妃。陳亭妃與王世堅今(23)日宣布，將於1月31日下午2時40分，在台南永康「府城滿福」舉辦合體見面會，以「一馬當堅」對上「一馬當先」為主題，象徵彼此情誼與政治承諾。





陳亭妃表示，王世堅1月11日到訪台南時，許多支持者紛紛敲碗詢問「一馬當堅」春聯，王世堅當場承諾，只要她順利通過初選，一定再度南下，如今說到做到，讓支持者深受感動。她指出，政治人物是否信守承諾，人民都看在眼裡，而王世堅正是以行動展現對人民的重視。

陳亭妃也提到，近期她推出象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，與王世堅的「一馬當堅」不謀而合，無論是「當先」或「當堅」，核心精神都是站在人民最前線，替人民承擔責任、排除後顧之憂。此次合體活動，讓兩款春聯同場亮相，更具象徵意義。





她特別感謝王世堅在農曆年前行程滿檔之際，仍撥空南下，即便僅能停留一小時，仍展現十足誠意。陳亭妃強調，這不只是一場見面會，更是「信守承諾」的具體展現，也再次凝聚支持者對未來市政藍圖的期待。