堅拒插管急救！80歲老翁大便「坐著過世」 醫師：三點要注意

上廁所是一個人的基本生理需求，不過有時如果身體不適，一個不小心可能在上廁所時喪命。胸腔科醫師蘇一峰分享，有一位80歲老翁近日因為呼吸很喘而住院，需要24小時戴著正壓面罩幫助呼吸，卻堅持拒絕插管、急救、入住加護病房，沒想到某天坐著大號時，老翁突然嚴重缺氧、昏迷癱軟，最後不幸病逝，貼文曝光後引發熱議。

蘇一峰在個人臉書發文表示，老翁過去長期抽菸，罹患了COPD（慢性阻塞性肺疾病），最近因為呼吸太喘住院，需要24小時戴著正壓面罩幫助呼吸，雖然醫師建議他去加護病房，老翁卻堅持拒絕插管、急救；某天老翁的照顧者換了一個平時不在的兒子，幫忙老翁坐上便盆大號，沒想到過沒幾分鐘，老翁突然嚴重缺氧、昏迷癱軟，心跳只剩一分鐘30下，最後就這樣病逝了。

廣告 廣告

蘇一峰指出，如果有病人很喘要去上廁所時，有三項重點一定要注意，一、呼吸很喘時還要下床上廁所，身體因下床的活動會更缺氧；第二點，人在大號時，腹部用力無法深呼吸，腹部用力會更喘；最後一點，大號等於是一連串的運動，「大便完常常會更喘，這時候病人很容易昏倒昏迷」。

對此，許多網友紛紛回應，「這樣解脫也是很有福氣」、「病人沒痛苦，家人釋懷是福氣」、「還好阿伯有先說清楚不要插管、急救」、「我覺得這樣不用插管急救才好呢，省得受罪」。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

更多中時新聞網報導

魏如萱躺著攻蛋 靜默5秒欲言又止

憂統戰標籤 學者改選他國交流

莊凱勛感謝科技棚 AI幫忙護演員