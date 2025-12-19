堅持不副署財劃法維護憲政秩序 卓揆勉行政團隊「在動盪中平衡、在衝突中進步」

監察院副院長李鴻鈞(中)2025.12.19率領監察委員赴行政院進行114年巡察，行政院長卓榮泰（右）出席會議。郭宏章攝



監察院副院長李鴻鈞今天（12/19）率領監察委員赴行政院進行年度例行巡察，行政院長卓榮泰率領行政團隊出席巡察會議。卓榮泰致詞時表示，在應對關稅等內外重大挑戰之際，立法院通過財劃法等不少爭議法案，行政院在窮盡各種方式之後，為了維護憲政與法律秩序，決定不予副署，「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難。」卓榮泰強調，這是因為財政收支劃分法的修正案明顯違反公債法會造成國家財政重大負擔，且因一旦副署生效，行政院依照此財劃法來編定就會產生違法的預算案，「那我們就是個違法的行政院」。

廣告 廣告

監察院副院長李鴻鈞2025.12.19率領監察委員赴行政院進行114年巡察，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵各部會首長均出席巡察會議。郭宏章攝

監察院全體監委由副院長李鴻鈞率隊，於今天上午前往行政院進行年度例行的巡查，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵與各部會首長於大禮堂與監委們一同出席巡查會議。

在李鴻鈞介紹監委之後，由卓榮泰介紹各部會首長並致詞。卓榮泰致詞時指出，過去這一年，國家遭受到非常多的一些衝擊在內，在外都有國際局勢方面面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生了很多的變動，也帶動全球經貿產業鏈重新再調整，由副院長鄭麗君帶隊的談判團隊正緊鑼密鼓的，期待在可預見的時間當中，能夠就這項重要的談判工作，予以確認下來，給國內的各產業一個穩定的心情，也讓我們已經擬定的所有相關產業的支持政策，以及經過立法院也已經同意過、審查過的整個特別預算，能夠全面的展開，幫產業來重新適應這種「後關稅時代」的新的社會跟全球的秩序。

另外，卓榮泰也表示，「我們在國內也遭受到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響到我們很多地區居民的生活、產業的發展。政府也擬定了各不同的特別預算，全面在執行各個受災地區的災後復原工作。然而，立法院在這個時候也提出過不少的爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行一些法案上面的討論，但是實在是，讓我們在窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。因此，日前本人代表行政院，依照憲法第37條規定的權力，做了因應的措施決定，就會造成國家財政重大負擔，造成我們為明顯違反公債法的財政收支劃分法的修正案，決定不予副署。」

監察院副院長李鴻鈞2025.12.19率領監察委員赴行政院進行114年巡察，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵各部會首長均出席巡察會議。郭宏章攝

卓榮泰說，「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難，因為一旦副署生效，行政院照這個財劃法來編定，我們就會產生一個違法的預算案，那我們就是一個違法的行政院，但是要能夠不讓這個財劃法生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不以副署是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為，但也因此引起很多的憲政秩序的討論，我覺得我們都欣然面對。」

卓榮泰強調，依照憲法第37條所做的，不予副署的這樣的一個決定，最終目的是要希望能夠回歸到憲政秩序理性討論的這個領域當中來，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列所有憲政機關，整個國家、中央跟地方機關當中，能夠依照法律秩序來憲法秩序來，我們還是可以找到一個適合解決的問題，「因此，我經常期勉我們行政團隊要在動盪中取得平衡，在衝突中繼續進步這也是過去一年多以來，我們秉持著最大的一個心理上，能夠自我強化自己的一個基本的心理狀況。

監察院副院長李鴻鈞(左)2025.12.19率領監察委員赴行政院進行114年巡察，行政院長卓榮泰（右）出席會議。郭宏章攝

對於卓榮泰提到行政院這一年因應內外重大挑戰，李鴻鈞在聽取行政院秘書長張惇涵的行政院工作簡報後，於綜合說明最後，也有感而發的也指出，行政團隊事實上在馬太鞍溪堰塞湖潰堤前三個星期已經積極進行處理，李鴻鈞說：「剛剛聽到張秘書長簡報最後的結語，國家一體的防災的部分也提到馬太鞍溪，這個地方也讓我恰好有一個感觸，馬太鞍溪堰塞湖的潰堤是在9月23日，其實在9月3日秋祭的時候，內政部長劉世芳在忠烈祠就有來跟我提說馬太鞍溪堰塞湖非常的嚴重。要找一些學者特別是台大的能夠盡快的來處理這個問題。」

李鴻鈞強調，其實在馬太鞍溪堰塞湖潰堤事發的前大概有三個禮拜，大概9月3號，那時候我跟劉世芳部長講，跟內政部長馬世元長期以來我們都一起在做防災，所以那時候其實在第一時間，就已經找了台大的團隊，就已經進行了這一方面的處理，因為我必須要來做一個證明，來這個過程裡面。」

更多太報報導

提案彈劾賴清德！藍白聯手辦全國公聽會 要求總統赴立院說明

藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重

川普簽署國防授權法 含軍援台灣最高10億美元