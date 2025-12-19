堅持不副署財劃法維護憲政秩序 卓揆勉行政團隊「在動盪中平衡、在衝突中進步」
監察院副院長李鴻鈞今天（12/19）率領監察委員赴行政院進行年度例行巡察，行政院長卓榮泰率領行政團隊出席巡察會議。卓榮泰致詞時表示，在應對關稅等內外重大挑戰之際，立法院通過財劃法等不少爭議法案，行政院在窮盡各種方式之後，為了維護憲政與法律秩序，決定不予副署，「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難。」卓榮泰強調，這是因為財政收支劃分法的修正案明顯違反公債法會造成國家財政重大負擔，且因一旦副署生效，行政院依照此財劃法來編定就會產生違法的預算案，「那我們就是個違法的行政院」。
監察院全體監委由副院長李鴻鈞率隊，於今天上午前往行政院進行年度例行的巡查，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵與各部會首長於大禮堂與監委們一同出席巡查會議。
在李鴻鈞介紹監委之後，由卓榮泰介紹各部會首長並致詞。卓榮泰致詞時指出，過去這一年，國家遭受到非常多的一些衝擊在內，在外都有國際局勢方面面臨美國關稅貿易的新秩序談判，整個產業供應鏈發生了很多的變動，也帶動全球經貿產業鏈重新再調整，由副院長鄭麗君帶隊的談判團隊正緊鑼密鼓的，期待在可預見的時間當中，能夠就這項重要的談判工作，予以確認下來，給國內的各產業一個穩定的心情，也讓我們已經擬定的所有相關產業的支持政策，以及經過立法院也已經同意過、審查過的整個特別預算，能夠全面的展開，幫產業來重新適應這種「後關稅時代」的新的社會跟全球的秩序。
另外，卓榮泰也表示，「我們在國內也遭受到相當多的天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響到我們很多地區居民的生活、產業的發展。政府也擬定了各不同的特別預算，全面在執行各個受災地區的災後復原工作。然而，立法院在這個時候也提出過不少的爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰的時候，還要窮盡憲政救濟的方式，來進行一些法案上面的討論，但是實在是，讓我們在窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。因此，日前本人代表行政院，依照憲法第37條規定的權力，做了因應的措施決定，就會造成國家財政重大負擔，造成我們為明顯違反公債法的財政收支劃分法的修正案，決定不予副署。」
卓榮泰說，「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難，因為一旦副署生效，行政院照這個財劃法來編定，我們就會產生一個違法的預算案，那我們就是一個違法的行政院，但是要能夠不讓這個財劃法生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不以副署是現在窮盡各種救濟方式當中不得不的作為，但也因此引起很多的憲政秩序的討論，我覺得我們都欣然面對。」
卓榮泰強調，依照憲法第37條所做的，不予副署的這樣的一個決定，最終目的是要希望能夠回歸到憲政秩序理性討論的這個領域當中來，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列所有憲政機關，整個國家、中央跟地方機關當中，能夠依照法律秩序來憲法秩序來，我們還是可以找到一個適合解決的問題，「因此，我經常期勉我們行政團隊要在動盪中取得平衡，在衝突中繼續進步這也是過去一年多以來，我們秉持著最大的一個心理上，能夠自我強化自己的一個基本的心理狀況。
對於卓榮泰提到行政院這一年因應內外重大挑戰，李鴻鈞在聽取行政院秘書長張惇涵的行政院工作簡報後，於綜合說明最後，也有感而發的也指出，行政團隊事實上在馬太鞍溪堰塞湖潰堤前三個星期已經積極進行處理，李鴻鈞說：「剛剛聽到張秘書長簡報最後的結語，國家一體的防災的部分也提到馬太鞍溪，這個地方也讓我恰好有一個感觸，馬太鞍溪堰塞湖的潰堤是在9月23日，其實在9月3日秋祭的時候，內政部長劉世芳在忠烈祠就有來跟我提說馬太鞍溪堰塞湖非常的嚴重。要找一些學者特別是台大的能夠盡快的來處理這個問題。」
李鴻鈞強調，其實在馬太鞍溪堰塞湖潰堤事發的前大概有三個禮拜，大概9月3號，那時候我跟劉世芳部長講，跟內政部長馬世元長期以來我們都一起在做防災，所以那時候其實在第一時間，就已經找了台大的團隊，就已經進行了這一方面的處理，因為我必須要來做一個證明，來這個過程裡面。」
更多太報報導
提案彈劾賴清德！藍白聯手辦全國公聽會 要求總統赴立院說明
藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重
川普簽署國防授權法 含軍援台灣最高10億美元
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 103
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 206
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 22
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
舒華90秒絕美桃園觀光片上線！觀看人數超冷清 網揭「最大敗筆｣
韓國女團i-dle台灣成員葉舒華擔任桃園觀光大使，17日釋出90秒宣傳影片，舒華以桃園女兒的視角，引領全球粉絲走入一段「桃園感性」的城市敘事。結果90秒唯美宣傳片昨天上架YouTube頻道，想不到至昨晚約10時30分，點閱數字只有2位數。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 36
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 7 小時前 ・ 5
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 7
中國女機場佔5排椅！不知恥飆罵台人畫面曝
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免赴日旅遊，但仍有中國民眾到日本旅遊，甚至還在機場爆出爭議事件，近期一段中國女遊客在東京羽田機場與台灣人起爭執的影片在社群瘋傳，而另一視角的畫面曝光，當...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 149
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 88
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 5
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 11
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 37
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 31
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
李連杰突然變年輕的祕密全都說了！3招快速回春不用換血換心
62歲的「功夫皇帝」李連杰，前兩年曾被粉絲拍到斷崖式衰老、宛如80歲老翁的模樣，引發外界擔憂。然而近期他多次露面，整個人氣色紅潤、明顯變年輕許多。日前他更主動曬出進行腫瘤切除手術的畫面，術後以年輕力壯健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 10
華航林依晨生產倒數 曬9個月中空性感孕婦照
前空姐趙筱葳（Ivy Chao）有「華航林依晨」稱號，揮別前夫「醫界王陽明」賴弘國後，去年她與交往4年的男友再婚，今年7月宣布有喜，寶寶已經順利通過前三個月檢查，健康穩定成長中。昨(18日)她曬出懷胎9月的性感孕婦寫真照，說：「我還沒成為母親，就已經好佩服自己的身體，更欣賞女人的堅毅」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2