堅持不選台北市長 王世堅急喊：我是雄性不是母雞

今日英系北市議員參選人集體登記。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨台北市長參選人人選未定，引發基層擔憂，立委王世堅頻頻被點名聲量高但都表達無意願。王世堅前天就陪同3位北市議員擬參選人登記參選，今(6日)更與英系北市議員參選人合體登記，被問到參選台北市長，王世堅急喊「絕對不敢」，並說自己是雄性、不是母雞，黨內還有很多優秀人才。

今天9位議員參選人到民進黨北市黨部領表登記，包含現任洪健益(松山信義)、張文潔(松山信)、劉耀仁(中正萬華)、何孟樺(內湖南港)、王孝維(內湖南港)、陳慈慧(士林北投)，以及新人賴俊翰(中山大同)、呂瀅瀅(松山信義)、陳聖文(大安文山)，由立委莊瑞雄、王世堅陪同。

廣告 廣告

莊瑞雄說，目前母雞還沒出現，小雞就活蹦亂跳，民進黨雖然在台北市是在野黨，但監督表現有目共睹，這次老將新秀齊心出擊、所向無敵。

王世堅說，9人有共同點，就是都有善良的心，也有豐富歷練，更懂得先要謙卑自省，才能勇敢批評，他們已經做好準備前進議會，要奉獻智慧、服務社會。

劉耀仁說，雖然是資深議員，但會保持初心，會更認真，希望選民不要忘了他。何孟樺說，過去擔任過前總統蔡英文發言人，在中央地方服務8年，不管民眾在意的食安、交通議題都會持續監督，希望民眾給予機會。

張文潔說，過去4年在婦幼權益權利關注，希望守護所有孩子，未來也會堅守市政，一天當三天用。洪健益說，議會需要老幹也需要新枝，希望一起進入議會，王孝維說，過去改善內湖交通、推動營養午餐免費也被市府採納，相信年底一定能一起參加議員就職典禮。

王世堅前天就陪同呂瀅瀅、賴俊翰、陳聖文登記，今天再度陪同儼然母雞形象。媒體也關注，王世堅是否就要成為母雞？王世堅連忙喊「絕對不敢」，並說自己是雄性、不是母雞，這幾位老幹新枝都才德兼備，9人也都有共同理念「求名不求利」，要求利的話就在民間做生意就好，進入公領域就是要為社會奉獻。

王世堅也說，民進黨隨便舉都有比他優秀的人才，今天在場的莊瑞雄就是其一，今天陪同大家來登記已經讓他很滿足，讓他感受到「德不孤必有鄰」，甚至可以寫在族譜裡面。

莊瑞雄說，大家都在猜候選人，但過去六都市長候選人提名都沒這麼早，呼籲民進黨支持者不用擔心，尤其在台北市一定會推出強棒，不會是阿貓阿狗，一定讓大家眼睛為之一亮。

立委王世堅帶領參選議員的新人登記領表。(記者林正堃攝)

王世堅強調：「我是雄性，不是母雞。」(記者甘孟霖攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

川習通話內幕》習近平內外失靈急電川普 拿台灣「開支票」求折衝

澳洲拒承諾協防台海！美國會報告拋震撼彈 擬拒賣核潛艦

教召舊制「5至7天」走入歷史 顧立雄：今年起全面實施14天

