堅持做對的事！為新竹縣走長遠的路 楊文科執政七年的承擔與堅持

隨著科技產業持續擴張、城市規模快速放大，新竹縣人口已突破59萬人，帶動經濟動能的同時，也使交通負荷、垃圾處理與產業發展空間等長期問題日益明顯。若未正面回應，不僅影響縣民生活品質，也將限制城市未來發展的可能性。面對這些現實挑戰，新竹縣選擇迎難而上，為城市長遠發展建立必要基礎。

執政七年來，楊文科縣長秉持「事在人為，成就未來」的理念，將過去被視為棘手、甚至長期停滯的重大建設，一項一項重新啟動，逐步累積具體成果。

突破瓶頸 結束近三十年的等待

台一線替代道路新闢工程最早於民國86年提出，當時受限於土地及經費，遲遲未有進展，但隨著新竹縣人口增加，台一線車流量大增，為有效改善現況，楊文科縣長於107年一上任，便著手規劃新竹縣十大交通建設，更將台一線替代道路列為首要任務。縣府重新盤整路線與分期，持續整合中央與地方資源，逐步完成用地作業，並於113年11月正式動工。完工後，將有效分散台一線車流，用路人可直接銜接台68快速道路，避免行經市區道路造成壅塞，改善市區道路長期交通服務水準不佳的情形。

台一線替代道路首期工程完工將終結武陵斷頭橋。圖／新竹縣政府提供

正面迎戰垃圾問題 還給縣民乾淨環境

在垃圾處理方面，新竹縣長期未設置自有焚化爐，仰賴外縣市代燒垃圾，並非長久之計。為徹底解決垃圾問題，楊文科縣長下定決心興建屬於新竹縣的垃圾熱處理設施，於110年7月動土。推動過程中，面臨各種阻力與反對聲浪，並遭逢疫情衝擊，但縣府持續進行政策溝通與規劃，逐一克服挑戰，於113年底完成點火試燒。設施每日可處理約500噸廢棄物，並同步透過跨縣市代燒，加速去化縣內暫置垃圾，逐步改善新豐掩埋場長期以來的空氣與環境污染問題，並預計以5年時間完成新豐掩埋場暫置垃圾去化，為縣民打造乾淨、安心的生活環境。

高效能垃圾處理設施啟用，將有效解決竹縣垃圾問題。圖／新竹縣政府提供

超前部署 為下一個世代布局產業競爭力

產業發展則決定城市的高度與競爭力。楊文科縣長上任後，以「五支箭」產業政策為核心，積極推動AI智慧園區，作為新竹縣產業升級的重要引擎。縣府展現最佳行政效率，高效推動AI智慧園區開發，設置單一窗口輔導園區廠商行政業務相關諮詢，大幅縮短廠商簽約、建廠時程。目前，智邦科技、普生及緯創資通已陸續開幕營運，義隆電子則預計於115年完工，未來可望創造數千個就業機會及千億元產值。此外，園區內「AI產業願景館」也即將開工，打造智慧產業新創基地，進一步強化新竹縣在全球科技版圖中的關鍵地位。

AI智慧園區四間大廠開幕，將創造數千個就業機會及千億元產值。圖／新竹縣政府提供

關鍵建設到位 奠基未來30年

新竹縣以長遠視角推動多項關鍵建設，補齊長期不足的公共基礎，讓城市成長更有秩序，也更具延續性。楊文科縣長表示，施政的核心不在於避開爭議，而是在困難時刻，想方設法突破，做出對城市長期發展最有利的選擇。這些重要里程碑，不僅是新竹縣未來30年榮景的重要根基，更與每一位鄉親的日常生活息息相關。縣府團隊將持續堅定前行，完成更多關鍵挑戰，為新竹縣打造更穩健、可長可久的未來。

