堅持做對的事 鄭麗文挺住壓力

國民黨主席候選人鄭麗文（右）日前拜訪台大教授李鴻源（左），請益國際關係變化及國土計畫。（本報資料照片）

國民黨將舉行國共兩黨智庫交流，預期未來還會有「鄭習會」，在台海兵凶戰危的敏感時刻，兩岸恢復對談交流格外重要，民進黨為阻攔國共對話，祭出抹黑、抹紅攻勢，刻意將國共交流與阻擋軍購扣在一起，國民黨主席鄭麗文能挺過壓力不簡單，對的事要繼續堅持。

馬英九執政時期兩岸互動頻繁，當時連民進黨地方首長都親自赴陸交流，其中包含時任台南市長的賴清德總統；然而，太陽花學運爆發後，兩岸關係驟變，民間反中情緒高漲，國民黨不僅丟了政權，國民黨人士在選舉期間也對兩岸議題敬而遠之。

儘管國民黨平時不斷主張兩岸交流的重要性，但黨內政治人物也逐漸害怕遭抹紅，民進黨則靠「抗中保台牌」飽收兩岸對峙的政治紅利。

民國109年由江啟臣擔任國民黨主席期間，曾規畫派前立法院長王金平參加海峽論壇，卻因為央視旗下「央視頻」稱王金平參加海峽論壇是「求和」，最終國民黨決定取消以政黨形式出席海峽論壇，此後國共兩黨以公開的形式交流的機會也變少。朱立倫接手主席後，則以副主席夏立言作為兩岸溝通窗口。

而近期民進黨與綠媒一搭一唱，抹紅即將舉行的國共交流相關活動，無非是因民進黨自己處理兩岸事務無能，國共若順利交流，將戳破抗中保台假象，才出招逼退國民黨，若無法逼退，也可讓國共交流蒙上陰影，鄭麗文在如此惡劣環境下還能挺住壓力，相當不容易。

黨內亦認為，國共雙方中斷交流多年後，好不容易要重啟互動，兩岸關係是重中之重，對的事情還是要去做，畢竟民進黨在台灣是少數政府，怎能讓他們為所欲為，兩岸交流符合台灣利益與台灣多數人民期待。