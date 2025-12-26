堅持傳統手工動畫製作 法超市耶誕廣告獲好評

Intermarché超市耶誕廣告：「哼，這可真好，我說如果不是你會把大家吃掉的話...我是隻狼啊，不然要我吃什麼，現在開始別吃人了。」

這支全長2分30秒的耶誕廣告，名為「沒人愛的狼」，講述一個簡單但卻動人的故事。一隻孤獨的狼，走到哪裡都引起恐懼與排斥，森林裡的動物都怕被牠吃掉。於是牠決定改變，改吃素，學習烹煮素食，用美食拉近與其牠動物的距離，成功搭起友誼的橋樑。

浪漫廣告公司創意總監朱利安邦表示，「它填補了當下多數人生活裡缺少的東西，一點希望、 一點團結，一些講述人們最終聚在一起輕鬆愉快的故事。」

耶誕假期是親朋好友溫馨團聚的時刻，也是歐美各大品牌衝業績的好時機，紛紛推出耶誕廣告，吸引大眾的目光，進而創造品牌與目標受眾的情感連結。在當今這個數位時代，越來越多的品牌選擇用AI製作耶誕廣告，但卻引來內容空洞、缺乏靈魂的批評。

而法國大型連鎖超市Intermarché這支廣告，卻還是選擇傳統人工動畫，由專業的藝術工作者、動畫師，耗費好幾個月的時間精心製作，一絲不苟的塑造出每一個動作、表情和細節，營造出童話故事的美感。

浪漫廣告公司資深文案夏維利爾說道，「AI無法創造故事，故事是我們創造的，有時我們會用AI協助我們創作，這次我們沒有這樣做，但AI過去是現在是、將來也是一個強大的工具，這一點毋庸置疑。」

廣告上線短短兩個星期，吸引354萬的觀看次數，13萬的按讚數。粉絲從歐洲跨越到美國，被翻譯成不同語言版本，在社群媒體廣為傳播。甚至還有人留言表示希望「沒人愛的狼」衍伸為完整的動畫，而非短短幾分鐘的廣告。