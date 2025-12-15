堅持先開小兩會再解禁團令 陸委會：今年201人赴中遭限制自由是去年4倍

陸委會外觀。廖瑞祥攝



媒體報導，兩岸旅遊禁團令未解，觀光逆差達1520億元，陸委會透過新聞稿表示，今（2025）年1月至11月接獲國人赴中失蹤、遭留置盤查，限制人身自由的陳情案例累計已達201人，為去（2024）年55人將近4倍，因此需要雙邊召開觀光「小兩會」作為開放前提，才能保障國人赴中的人身安全。

陸委會強調，政府持續展現善意，過去已宣示的政策不會改變，只要陸方正面回應，即可推進；我方持續堅持，若要放寬現行台灣旅行團禁止前往中國旅遊的禁團令，需先由台灣的「台旅會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會）」與中國的「海旅會（海峽兩岸旅遊交流協會）」召開小兩會。

我方台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，陸委會認為，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆我方。

從赴中人身安全的角度來看，陸委會指出，陸方持續增修國安法規、發布「懲獨22條意見」，恣意膨脹國安定義及司法管轄範圍，今年1月至11月本會接獲國人赴陸失蹤、遭留置盤查，限制人身自由的陳情案例累計已達201人，為去年全年55人將近4倍，更存在為數不少家屬不願曝光黑數。

陸委會認為，過去國人赴陸旅遊遇有緊急事故或旅遊糾紛等事件，可由觀光「小兩會」即時聯繫處理，但因陸方片面中斷雙方聯繫，導致國人赴陸旅遊品質、安全等問題無法獲得有效處理及保障，赴陸旅遊風險上升。解除「禁團令」，仍必須以陸方保證維護國人赴陸旅遊安全為前提。

中國在日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，以經濟制裁方式暫停陸客赴日旅遊，陸委會更以此為例，恢復兩岸觀光，須先由「小兩會」溝通的政策沒有改變。陸客來台觀光已中斷多年，國人赴陸旅遊人身安全，也因陸方不斷增修新規而產生新的威脅，而陸方慣以觀光作為經濟脅迫工具，必需由雙方業務主管部門就相關事項進行協調及溝通，並避免過去亂象。

陸委會表示，政府歡迎世界各地旅客包含大陸旅客來台觀光，政府已就可操之在我的部分推動，包括恢復第三地陸客來台觀光、陸客到金門及馬祖旅遊；至於陸客來台觀光，因須陸方核發大通證，期待兩岸雙方相互配合，避免過去亂象再度發生，也希望減少過度依賴單一市場。

陸委會強調，政府逐步恢復兩岸健康有序交流，推動兩岸雙向平衡觀光的政策沒有改變，希望以對話取代對抗，交流取代圍堵。反觀陸方持續對台軍事壓迫、跨境鎮壓，升高兩岸緊張情勢，造成兩岸交流阻礙，呼籲陸方停止複合施壓，為恢復兩岸觀光交流創造有利條件。

陸委會今年10月份所公布的民調顯示，73.2%民眾支持政府「先溝通，再開放」的作法，政府要再次強調，兩岸觀光「小兩會」的溝通，從不涉及政治問題，沒有政治化的問題，由於溝通事項涉及公權力，並非民間旅遊公協會或業者與陸方的交流可替代，希望陸方務實處理。

陸委會重申，政府已重申善意及恢復健康有序兩岸觀光的堅定立場，呼籲陸方為恢復兩岸觀光創造條件，而非設置障礙。請陸方停止對台軍事脅迫、跨境鎮壓，儘速由海旅會回覆我方2月去函才是正辧，任何不實指摘及放話，只會對兩岸關係造成負影響，無助於推動恢復兩岸觀光政策。

