堅持參選彰化縣長！邱建富宣布退黨：民進黨已與創黨理念漸行漸遠

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[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

前彰化市長邱建富今（9）日上午赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布以無黨籍身分參選彰化縣長。他表示民進黨近年發展與創黨理念漸行漸遠，並指出彰化縣民希望可以看見跳脫政黨框架的可能，因此不分藍綠將成為最大優勢。他也表示，政治應該是集結更多願意為地方努力的人來解決問題，而非製造敵人。

前彰化市長邱建富今（9）日上午赴民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，並宣布以無黨籍身分參選彰化縣長。（圖／邱建富臉書）

邱建富接受媒體聯訪時表示，自己從民進黨草創時期就投入黨務工作，經歷縣議員、彰化市長以及2屆彰化縣黨部主委，對民進黨的栽培表達謝意，只是深感近年黨內發展與創黨理念漸行漸遠，特定派系主導決策，基層黨員聲音越來越難被聽見，討論空間也被壓縮。邱建富坦言，退黨並不是輕鬆的決定，但是現階段最負責任的選擇。

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至於外界質疑他與各黨派皆友好，邱建富則回應朋友有不同政治立場很正常，強調政治不應是製造敵人，而是集結願意共同為地方努力的人。他指出彰化是典型的搖擺縣市，中間選民是勝負關鍵，若他分是非、不分藍綠，將成為一大優勢。

邱建富表示，彰化縣民期待看到超越政黨利益，關注縣民利益，因此也不會參加其他政黨，希望跳脫政黨誇架，以更大格局向縣民負責，讓彰化有長遠進步，並且對今年的選舉深感信心，「我不打沒有把握的仗，只要宣布參選就有十足把握和信心」。

民進黨彰化縣黨部則表示，已正式提名立委陳素月參選彰化縣長，一切依照黨章、黨規和既有機制辦理，盼黨內勿一再做出親痛仇快之舉，應該共同團結努力。

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