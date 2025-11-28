堅持台南垃圾山大火有石棉瓦 謝龍介當面嗆彭啟明「我跟你保證有」

國民黨立委謝龍介於立法院會質詢期間，再度關切烏樹林廢棄物擱置場的火警進度。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 丹娜絲颱風過後，台南後壁區的烏樹林廢棄物擱置場日前夜晚發生火警，不僅引發空氣汙染問題，更被質疑垃圾火燒山內涵「石棉瓦」，吸入肺中無法分解導致肺癌。儘管環保局、台南市政府一再澄清說沒有，但國民黨立委謝龍介今（28日）於立法院會質詢環境部長彭啟明期間，當面說：「我跟你保證有，不然你告我！我再去法院調證人出來！」

面對外界就石棉瓦的質疑。台南市政府日前召開記者會，說明烏樹林暫置場的廢棄物主要分為三類：綜合類、磚瓦與廢樹枝，現場並無任何風災產生的石綿瓦，呼籲外界勿再轉傳不實內容，環保局將保留法律追訴權。

廣告 廣告

謝龍介則於今天的立法院會再關切此事，直指火勢直到今天都還在燒，已經燒到第8天了！環境部長有沒有更強勢的作為？環境部長回應，她昨天有再打電話給台南市環保局長，第一、那個量真的很大，整個加起來30萬噸。

謝龍介則說，沒關係，這不只是台南的問題，各縣市都會遇到，「但為什麼很多掩埋場要滿的時候就都放火燒？到底是自己燒的？還是放火燒的？沒人知道，燒一燒後又有量體可以再埋3年，很壞的習慣啦！不應該！」而面前的行政院長卓榮泰與彭啟明只是臉色沉重，沒有回應。

謝龍介更指，前4天都沒去滅火，到他在立法院質詢彭啟明那天，彭啟明說已經要求環保局馬上打電話給他，直到那天的下午才出動去滅火，但也只是在外面避免火勢外溢，裡面繼續放給它燒，虧中央本來編列3到5億元要讓台南市去處理，現在直接省下來了。

彭啟明這才回應，燒完還是有放棄物，一定要去處理。謝龍介再說，彭啟明知道裡面有石棉瓦嗎？彭啟明堅定說：「沒有、沒有。」謝龍介卻說：「我跟你保證有，不然你告我！我再去法院調證人出來！」

謝龍介再表示，彭啟明去看時，現場已經在分類，樹木、石棉瓦、建築廢棄物等，因為先前颱風後的前三天，為了要搶救，一台車一台車夾了推了就運走，所以燒起來為什麼有戴奧辛的臭味，就是因為塑膠、天棚之類的廢棄物都在那，現在很不幸地燒下去了，後續面對的態度就很重要。

彭啟明則說明，他們有清查過，石棉瓦在那個地方是沒有的。謝龍介再打斷說，「我跟你保證有！你沒聽懂！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德講2027武統 國民黨諷「萊爾校長真的是萊爾校長」

卓榮泰第八度提覆議 藍委批：對立法院的赤裸挑戰