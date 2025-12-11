堅持台灣製造！劉伊心「怒點名黛安芬」盜用塑身褲影片：努力全被抹掉

記者蔡維歆／台北報導

藝人劉伊心近期與 SOMI 合作拍攝的塑身褲影片在網路上獲得極高討論度，成效亮眼。然而人氣攀升的同時，她卻驚訝發現自家原創影片竟被黛安芬未經授權盜用，直接作為該自家商品宣傳。

劉伊心坦言，最初看到時真的愣住，「那一瞬間不知道該覺得被注意到很榮幸，還是該傻眼。」但緊接著，她心裡湧上的其實是更深的無奈。她表示，這次合作的SOMI 塑身褲，從布料到工序，全都堅持在台灣生產、全系列共有6種車種、超過20道工序，每一道都是由台灣老師傅手工完成。製程繁複、耗工，但正因為這份堅持，商品才有現在的品質。

劉伊心發現自家原創影片竟被黛安芬未經授權盜用。（圖／劉伊心提供）

劉伊心說：「我們所有的努力、堅持台灣製造、每一位師傅的手工心血，都不是隨便一個人可以拿去用的。這樣被盜用，其實真的覺得不能接受，像是我們前面的努力被一筆抹掉。」目前她與SOMI 團隊已著手處理此事，希望未來品牌間能彼此尊重，也希望外界能更看見台灣手工製造的價值與專業。

