堅持和網戀老公投資虛擬貨幣！ 婦人想解250萬定存遭5警、行員苦勸

女行員們苦口婆心勸阻李女（右一）不要解約存款。（警方提供）

中市警一分局西區派出所上月底接獲台中銀行通報，有民眾疑似遭愛情交友投資詐騙，經警趕赴現場，51歲李姓女子與在網路上認識的「老公」一起投資虛擬貨幣，並要求行員協助解除定存250萬元。5名警員、行員極力苦勸勸阻，終於完成攔阻行動。

警方發現，李女口中的男網友竟是僅透過LINE加好友的年輕男子，兩人相識僅僅半年便以「老公、老婆」相互稱呼。

據悉，李女原本計畫先將在台中銀行定存的250萬資金解約，轉入土地銀行帳戶，再匯至虛擬貨幣交易所。警方耐心詢問投資細節，李女堅稱對方是真心相待，否認遭騙。

為了讓李女死心，警方查詢其提供的投資APP名稱，卻發現網路上查無任何資訊，合理懷疑是高風險詐騙平臺，遂向李女說明其可疑之處，最終，在3名行員與2名員警共5人的通力合作下，成功攔阻李女解除定存，保住其辛苦積蓄。

第一分局指出，詐騙集團近來常以「假交友真詐財」手法，透過社群網站或交友軟體隨機加好友，並盜用帥哥、美女照片博取信任，進而誘導被害人投資虛擬貨幣或匯款。民眾如遇不明投資邀約應提高警覺，可撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，避免辛苦錢落入詐騙集團手中。

