堅持戴紀念頭盔 烏克蘭冬奧選手被取消資格

國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee, IOC)表示，烏克蘭俯式雪橇選手赫拉斯克維奇(Vladyslav Heraskevych)今天(11日)因戴著印有在俄烏戰爭中喪生烏克蘭運動員肖像的紀念頭盔，遭取消米蘭-柯蒂納冬季奧運(Milano Cortina Winter Games)參賽資格。

他在比賽開始前不久、於比賽場地與國際奧委會主席柯芬特里(Kirsty Coventry)會面後，獲知被取消資格的決定。他的團隊表示，將向國際體育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport)提出上訴。

柯芬特里向媒體表示，她希望藉由親自會談，為打破僵局做出最後努力。她說：「我原本不必親自到場，但我認為，親自來這裡與他面對面談談非常重要。沒有人，尤其不是我，反對這個訊息。這是一個有力量的訊息，是一個紀念與記憶的訊息。」

她語帶哽咽地補充說：「挑戰在於，如何在賽場上找到解決方案。遺憾的是，我們未能找到那個方案。我真的很希望看到他出賽。這是一個情緒複雜的早晨。」

她表示：「這完全是關於規則與規範。在這種情況下…我們必須為所有人維持一個安全的環境，而這意味著，(賽場上)不允許任何訊息。」

國際奧委會先前曾提議，赫拉斯克維奇可在今天比賽開始前與結束後，展示印有24名殉難同胞照片的「紀念頭盔」，並允許他在比賽時配戴黑色臂章。

但赫拉斯克維奇表示：「我被取消了比賽資格。我將失去我的奧運時刻。」

他表示：「他們已經犧牲，但他們的聲音如此洪亮，以至於國際奧委會害怕他們。我告訴柯芬特里，這項決定正迎合俄羅斯的敘事。」

他說：「我真心相信，正是因為他們的犧牲，今天這屆奧運才能舉行。」

他表示：「即使國際奧委會想要背叛這些運動員的記憶，我也不會背叛他們。」

柯芬特里曾在2022年的北京冬奧(Beijing 2022 Olympics)展示「烏克蘭拒絕戰爭」(No War in Ukraine)標語，當時正值俄羅斯發動入侵的前幾天。(編輯：宋皖媛)