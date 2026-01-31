堅持承諾 合體陳亭妃拜年

立委王世堅（右一）南下與陳亭妃（左三）合贈春聯。（陳亭妃服務處提供）

記者黃文記∕永康報導

被支持者暱稱為「扶龍王」的民進黨立委王世堅，信守初選期間的公開承諾，三十一日再度南下台南，與民進黨台南市長提名人陳亭妃同場出席「一馬當堅Ｘ一馬當先」春聯見面會，兩款象徵承擔與行動力的春聯首度合體亮相，話題十足，現場擠爆千人。

王世堅先前許諾，只要陳亭妃順利通過初選，他一定會再回到台南；隨著陳亭妃正式取得提名，王世堅如約南下，被地方支持者形容為「扶龍王兌現承諾」，也讓這場年前見面會備受關注。

廣告 廣告

此次活動中，王世堅廣受支持者敲碗索取的「一馬當堅」春聯，與陳亭妃日前公布象徵行動力的「一馬當先」春聯同場亮相。外界解讀，兩款春聯一「堅」、一「先」，不僅文字形成對話，也象徵政治堅持與行動向前的結合。

陳亭妃表示，「一馬當先」代表的勇於承擔責任的行動鐵馬精神，而「一馬當堅」則是一種堅持與信任的展現，她感謝王世堅在關鍵時刻多次站出來力挺，如今再度南下台南，更是用行動證明政治是有溫度、有情義。

王世堅則強調，政治最重要的是講信用，答應的事就要做到，即使年前行程滿檔，仍特別排出時間南下台南，就是希望親自向鄉親拜早年，也替這段承諾畫下實現的一筆，在新的一年會繼續與陳亭妃以「承擔為本、以行動為先」，攜手向前。

市議員陳秋萍、吳通龍、陳怡珍、陳碧玉、周麗津、林冠維、郭清華及議員參選人郭品辰、蔡旺詮、林建南、林緯等人都到場與會。