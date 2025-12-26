堅持拿下整片頓巴斯？普京「新和談關鍵」曝光，俄羅斯不排除與烏克蘭交換領土

俄羅斯媒體《商業日報》（Kommersant）爆料，稱俄羅斯強人總統普京（Vladimir Putin），日前在克里姆林宮一場深夜會議中，向多位商界巨頭透露、他的最新與烏克蘭和談意向。報導指出，普京心中「最想要」的條件、甚至能視為底限，就是要從基輔手中拿下整塊整個頓巴斯（Donbas）地區的主權，為了達成這個終極目標，他還表示、自己對領土交換持開放態度，不排除以某個俄羅斯行政區和烏克蘭交換。

《路透》引述《商業日報》駐克里姆林宮特派員的說法，普京是在24日晚間與頂尖商界人士會面時，詳細說明其和平計畫構想，這位強人總統強調，俄羅斯仍打算落實8月在阿拉斯加安克拉治（Anchorage）高峰會上，與川普（Donald Trump）達成的雙邊共識，不過莫斯科依舊堅持、整個頓巴斯地區必須屬於俄羅斯。

為了確保拿下頓巴斯完整主權，普京不排除轉讓部份俄羅斯控制的領土，和烏克蘭進行交換。俄烏開戰三年後，根據估算，莫斯科目前控制克里米亞（Crimea）全境、90%頓巴斯、75%扎波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松州（Kherson region），外加哈爾科夫（Kharkiv）等零星區域。

普京最早開出的和談條件當中，就要求烏克蘭軍隊全面撤出東部爭議四州，並正式承諾絕不加入北約（NATO）。

遭受轟炸的烏克蘭東部頓內茨克城鎮。（美聯社）

俄烏戰爭前線的頓內茨克，因為長年交戰而遭到嚴重破壞。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前對外公開，一份由烏美代表團共同擬定的「20點和平計畫」。當中雖然做出不少讓步，但澤倫斯基強調，美烏雙方在談判過程中，對於「割讓頓巴斯」與扎波羅熱核電廠前途兩大核心議題上，遲遲無法達成共識。因為基輔方面始終堅持，烏克蘭絕不會放棄、手中迄今仍實質控制的頓巴斯領土。

雖然美國和烏克蘭進行和談條件修訂，可是美俄雙方也同時另開視窗，進行私下加密對話，除了領土主權外，美俄同時盯上扎波羅熱核電廠，該處也歐洲最大的核能設施。

根據《商業日報》報導，普京透露美俄雙方正在討論，計畫對該電廠啟動「聯合管理營運」。對加密貨幣極有興趣的川普，華府似乎想利用這座核電廠的電力，進行大規模「加密貨幣挖礦」，同時還允許烏克蘭接回一部分電力，藉此緩解國內的民生壓力。

烏克蘭總統澤倫斯基（中）與軍隊商議作戰計畫。（美聯社）

前文不斷提及的頓巴斯地區，其實主要由烏東兩大行政區：頓內茨克和盧甘斯克組成，如今這兩片區域從2014年開始，不只被俄羅斯軍事佔領，還在當地成立自治政府管理。甚至在普京全面入侵烏克蘭後，舉行全民公投、投票加入俄羅斯聯邦。

頓巴斯因為盛產煤礦，在前蘇聯（USSR）刻意設定下，在這片區域發展煤炭開採、冶金、煉鋼、機械等重工業，這似乎也是普京堅持要納為己有的原因。

