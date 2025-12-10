堅持提案鬆綁助理費！陳玉珍不撤案 綠營推1條例對決：反對量身訂做修法

​國民黨立委陳玉珍近日提案修法，主張立委助理費改為統籌運用且免除檢據核銷，被外界視為變相讓助理費「除罪化」。立法院助理工會隨即發起連署要求撤案，目前已獲得超過250位跨黨派國會助理響應，卻傳出有部分立委對助理施壓要求撤簽。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（10）日受訪時表示，對於這種「量身訂做」的修法深不以為然，支持助理工會向立法院長韓國瑜陳情，鍾佳濱強調，解決問題的正道應是推動「公費助理任用條例」，讓助理任用制度法制化、透明化。

由陳玉珍擬具的《立法院組織法》修正草案日前已在立院一讀通過並交付委員會審查。該草案主張未來立院撥給立委的公費助理補助款，將由立委全權統籌運用，不僅無項目限制，更無須提供單據核銷，形同立委每月多出一筆40多萬元的「實質補貼」，被質疑是變相加薪。

針對此爭議，鍾佳濱提到，「除罪化」的前提即代表原先行為在刑法與貪污治罪條例下是具有罪責的。鍾佳濱坦言，不認同為了特定人士的行為，透過修法來免除其應負的法律責任。鍾佳濱強調，國會助理領受國家資源、受立法院聘僱以協助立委履行職務，其工作性質至關重要，不應被模糊化。

鍾佳濱認為，正本清源之道應是盡速推動「公費助理任用條例」，將公費助理的任用與經費支用明確法制化與透明化，才能避免未來產生司法爭議。鍾佳濱重申，反對為特定人量身修法，應回歸制度面討論。此外，鍾佳濱也提出質疑，即便修改《立法院組織法》，對於修法前的行為是否真具有回溯免責效果，在法律上仍有待商榷。

關於民進黨立法院黨團的後續作為，鍾佳濱強調，當前的重點不應糾結於除罪與否，而是建立一套能有效協助立委問政的公費助理制度。由於明日司法法制委員會將開會，鍾佳濱建議，應安排審議《公費助理任用條例》以正視聽。

