堅持於音樂廳演出！羅大佑《四季戀紅交響宴》音樂會3月開跑 全新定義華語流行音樂

縱橫樂壇數十載、永遠的殿堂級音樂人羅大佑，在音樂的路上不斷求新求變，近年重新省視自身歌曲與華語經典，潛心勤練古典樂鋼琴彈奏與嘗試全新音樂編寫，開拓華語流行音樂的可能性！在經歷多次音樂改編實驗後，2026年羅大佑以親筆譜寫的7個樂章，串起百餘年來的華語音樂金曲，並且與他一手成立、綜合搖滾、古典與國樂領域的「春龍交響樂團」同台共演，成就獨一無二的《四季戀紅交響宴音樂會》，巡迴首站獻給台灣觀眾！更特別的是，為了維持樂器原聲的音色與質地，羅大佑堅持要在傳統音樂場地演出，因此特別安排3月7至8日於台中國家歌劇院大劇院，以及4月3日至4日於高雄衛武營音樂廳開啟台灣巡迴，日後更預計造訪美國洛杉磯與舊金山等地，4月18日更會成為首位於紐約卡內基音樂廳舉辦個人音樂會的華語流行音樂家，在這個古典音樂聖地上，展現華語流行音樂的全新定義！

揉合古典配器與華語經典的想法，來自羅大佑近年「重拾古典鋼琴」：「更早時間我都在練吉他，但練一練發現自己真的無法發揮到獨奏的程度，因此又把小時候學習過的古典鋼琴拿回來練習－－沒想到當年一直無法彈完的莫札特《土耳其進行曲》，竟然真的練起來了！之後開啟了我彈奏其他古典作品，一天至少練習八個小時。」被問到最愛的作曲家時，羅大佑不假思索地說：「目前還是蕭邦，真的很少有作曲家可以像他一樣，幾乎以創作鋼琴作品聞名於世。每次我演奏他的夜曲、練習曲等，都會驚訝於這麼久以前，他就可以把和弦寫的這麼好！」正當羅大佑醉心於古典音樂演奏時，2023年10月受邀至屏東演藝廳演出「黑膠時代曲」音樂會，在傳統的音樂廳場地，正好激發羅大佑的想像，規劃出一組打破傳統的編制：包括有搖滾領域的鼓、吉他、貝斯，古典領域的鋼琴、弦樂四重奏，國樂領域的笙、笛、揚琴以及歌唱領域的四位聲樂和聲，總共16位專業演奏家，成為能發揮流行音樂交響化的最佳組成，得到高度好評與熱烈迴響。日後這個樂團更進一步成為「春龍交響樂團」，問起命名的來源，羅大佑表示，最早是因為再次合作時的2024年是龍年，又要在春天演出，就結合了「春龍」兩個字：「後來覺得這名字很鄉土，也很有力，就繼續沿用下來。」雖名為交響樂團，但「春龍」的進行方式完全不走古典音樂的「照本宣科」路線，羅大佑說道：「這些音樂家都非常優秀，與他們排練都能不斷產生新火花，我也很鼓勵他們在演出時即興演奏，展現最棒的音樂效果。」對於羅大佑來說，這些年來自己最自豪的是，能透過春龍交響樂團，讓大家認識台灣有這麼多人才：「我今年已經72歲了，要繼續往前衝，才能帶出新的音樂人！」

經歷兩年多的巡演、將近九百個日子來的心得，即將集大成於《四季戀紅交響宴》，羅大佑親自譜寫了七個樂章，改編台灣經典歌曲與個人代表作，不間斷地串起為一套完整的組曲。在第一樂章「序曲」裡，特別以韋瓦第《四季》小提琴協奏曲裡的〈夏〉樂章開啟，並且搭配上節奏正好相符的《誕生》一曲，象徵音樂源頭的追尋，之後的《海上花》、《心肝寶貝》與《綠島小夜曲》演奏版，呢喃地將溫柔旋律注入觀眾底心。第二樂章「四季組曲（一）」則以《牧童》、《之乎者也》、《港都夜雨》與《東方之珠》代表春夏秋冬的流轉，也喚醒觀眾內心自然升起的律動。第三樂章「世界的音樂」則選了《船歌》、《彈唱詞／滄海一聲笑》與《東風》，是過往少見於現場演唱的曲目，當中的《滄海一聲笑》更是向老友黃霑的致敬之作。

接下來的第四樂章「電影故事」則要透過《閃亮的日子》、《滾滾紅塵》、《追夢人》與《妳的樣子》，帶領觀眾穿越時空，回到在影院裡感受的魔幻時刻。第五樂章「鄉愁情懷」則以自身作品《戀曲2000／就這麼樣吧》與重新改編台灣作曲家鄧雨賢的「四月望雨」傳世經典呼應主題，串起台灣音樂的百年記憶。第六樂章「四季組曲（二）」則安排《愛人同志》、《皇后大道東》、《戀曲1980》、《光陰的故事》與《西風的話／歌》，訴說不只是氣候上的四季變遷，更是人生況味的時刻更迭，並且進入最終第七樂章「Mission Possible」的絢爛結尾，這裡羅大佑特別賣個關子，不告訴大家要演唱的曲目：「我會透過這首曲子，讓每一個『春龍』的成員都能有solo橋段，一展他們的高超演奏！」

對於七個樂章的安排，羅大佑表示：「站上古典音樂的殿堂，我用樂章來規劃歌單，大家喜歡的經典都有收錄，也改編了一些影響我甚遠的歌曲；七大樂章猶如散文章節，用音樂穿梭到各個時代與情感，而幾首很少演出的曲目也將改編重現，帶給大家耳目一新的感受。」另外，音樂會名稱《四季戀紅交響宴》的來源，也隱藏著羅大佑對於2026年的盼望，他認為在高度現代化社會裡，「四季」的概念越來越模糊，春天下雪、冬天高溫的情況層出不窮，也會影響人心的韻律與平衡：「因此我們要透過音樂中的四季，來喚起眾人內在最原始的純真與生命的韌性，也期望大家能夠在火能量滿溢的丙午年，在音樂中找到沉靜內心的所在。」

