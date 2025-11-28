堅持烏克蘭割讓土地「否則繼續戰爭」普丁：行動已到不可逆轉階段

俄羅斯總統普丁。 圖：翻攝「微博」@中國軍號

[Newtalk新聞] 俄羅斯侵略烏克蘭已將近4年，造成數十萬人死亡。俄軍至今不斷對烏克蘭各地發動空襲，造成平民死傷。主導侵略烏克蘭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）27日在吉爾吉斯（Kyrgyzstan）訪問期間表示，美國和烏克蘭近期討論的和平計畫草案可作為談判的基礎，但他堅決要求基輔必須先撤出烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）等地，否則將繼續進犯烏克蘭。

綜合路透社與法新社報導，普丁指稱，俄羅斯目前掌控了烏克蘭約五分之一的土地，而土地爭端是和平進程中的最大障礙。如果烏克蘭軍隊從爭議地區撤離，俄羅斯就有可能停止戰鬥，但若基輔拒絕讓步，俄方將不惜動用武力完成目標。烏克蘭政府則表明，不會讓出任何被占領的領土，雙方在這一問題上的分歧依然巨大。

美國先前提出一項和平方案，曾包括承認頓內茨克、克里米亞和盧甘斯克（Luhansk）為俄羅斯領土，但因未事先徵詢烏克蘭及歐洲盟友意見而不被接受。隨後，美方對草案內容進行修改，目前新版本的細節尚未公佈。本月23日，美烏代表已在日內瓦就修訂後的方案進行磋商，而美國談判代表魏科夫（Steve Witkoff）預計下週將赴莫斯科與俄方展開進一步討論。

普丁宣稱，他已審閱該協議的修訂版本，並認為該方案可以作為未來談判的基礎。俄軍正持續加大力度，重點圍攻頓內茨克地區的波克羅夫斯克（Pokrovsk）與米爾諾格拉德（Myrnograd），俄方行動已進入不可逆轉的階段。與此同時，烏克蘭總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）透露，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）預計本週稍後將訪問基輔。

