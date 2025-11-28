堅持看不見的建設 大雅中山北路治水工程

▲大雅區中山北路（文雅里），只要大雨就容易積水，排水問題困擾，立法委員楊瓊瓔邀相關單位視察(圖／楊瓊瓔服務處提供2025.11.28)

[NOWnews今日新聞] 「看不見的工程，才是城市良心的體現」。台中大雅區文雅里中山北路長期面臨強降雨積水問題，立法委員楊瓊瓔與市議員吳呈賢接獲民眾陳情，聯手向中央國土署及台電公司爭取近9,000萬元經費，不僅要新建雨水下水道，更同步推動電纜地下化。今（28）日再度前往視察，雖遇複雜地下管線障礙，團隊仍堅持以高技術規格的「倒虹吸工法」解決，力拚115年6月給鄉親一條不淹水又美觀的道路。

今立委楊瓊瓔、議員吳呈賢、吳建德與文雅里長劉亦銘共同視察工程。針對第二期工程遭遇農水署既有溝渠過深的問題，現場決議採納變更設計，利用倒虹吸原理穿越障礙。

廣告 廣告

楊瓊瓔強調，雨水下水道工程是都市防洪的核心，就像人體血管一樣重要。她感謝水利局與台電公司的配合，讓這項工程能兼顧「地下通洪」與「地上美觀」，把乾淨的天際線還給大雅居民，提升生活品質。

文雅里長劉亦銘指出，大雅區中山北路雨水下水道工程第一期及第二期排水改善工程完工後，將有效改善長期以來中山北路等部分巷弄因地勢低窪、無法及時排除強降雨而易積淹水的問題，也加速中山北路沿線區域雨水逕流導排。後續二期工程也希望盡速啟動早日完工，有效消弭淹水風險，保障居民生命財產安全。

吳呈賢表示，中山北路周邊高度開發，過去缺乏完善下水道系統，每逢大雨居民就提心吊膽。這次工程將雨水導入大雅排水，能有效分流。里長劉亦銘也肯定表示，第一期工程完工後效果顯著，鄉親都非常期待第二期工程早日完成，徹底揮別淹水噩夢。

水利局指出，本案總長約660公尺，感謝楊瓊瓔立委協助爭取中央七成補助款，預計於115年6月底前全部完工，將有效解決當地長年的淹水沉痾。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

太子爺最暖回禮 幫我換戰袍 賜妳寶貝兒子

探訪「賽德克」秘境 盧秀燕開箱「雪山坑步道」

台中跨年全A咖 蕭敬騰、動力火車、告五人嗨唱