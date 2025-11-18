堅持立場不甩中國恫嚇！日官房長官重申高市早苗「台灣有事」發言不會撤回！

日本首相高市早苗本月7日在眾院預算委員會上，針對「台灣有事」發言時提到，根據情況有可能構成依據安全保障相關法可行使集體自衛權的「存亡危機事態」；此番言論引起中方強力不滿，透過官媒與發言人連日譴責，要求撤回言論，更針對前往日本旅行、留學的中國公民發佈警告。不過，日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，有關於首相針對「台灣有事」的國會答辯內容，並未改變日本政府一直以來的立場，因此不會收回相關發言。

廣告 廣告

根據日媒《時事通信社》報導，日本官房長官木原稔今日再度重申，首相高市早苗不會撤回「台灣有事」相關發言，並強調其言論並不會改變日本政府以往的立場。

《日本放送協會》也指出，日本外務省亞太局局長金井正彰今日與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談。金井正彰在會中強調，「高市總理大臣的答辯內容並未改變日本既有立場」。同時，針對中國呼籲國民暫緩赴日旅遊等升級措施，表達關切。

（圖片來源：高市早苗臉書）

更多放言報導

中日關係持續緊張…日外務省高官赴中會談！中國外交部指本周G20峰會「李強沒安排見高市早苗」

外交是關鍵反制措施！沈伯洋強調蕭美琴到布魯塞爾、高市早苗挺台發言對中共很傷：政府越強硬，中共越無法攻擊