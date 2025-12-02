堅持總統備詢 1.25兆元暫不列案

立法院程序委員會2日開會，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」在國民黨和民眾黨表決人數優勢下暫緩列案，民進黨立委拿著看板表達不滿。（趙雙傑攝）

賴清德總統提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，2日在立法院程序委員會進行首波攻防，藍白要求賴清德先赴立院報告並備詢後再說，聯手封殺暫緩列入5日院會討論；綠委高喊「藍白擋國防」，民進黨府院黨則抨擊違憲，並表達強烈遺憾。

賴清德之前宣布此方案時，強調1.25兆元特別預算對國防、國安非常重要；府方日前也稱賴總統樂於赴立院國情報告，但強調必須「合乎憲政」；藍白態度則相當強硬，持續要求賴清德必須要「說明並備詢」。

國民黨團總召傅崐萁昨指出，賴清德在參選總統時的電視辯論會上說，願意來國會做國情報告，並接受立委詢答，期盼賴總統一本初衷，到立法院「有問有答、一問一答」。

針對1.25兆元高額軍購，民眾黨團總召黃國昌則向賴清德提出4問：「敢保證如期交貨？」「敢保證即時形成戰力？」「敢保證不排擠社福支出？」「請問賴清德敢來國會接受提問？」

黃國昌強調，最重要的是請賴清德履行2024年總統大選政見發表會提出的承諾，到國會接受立委諮詢，因為民進黨當初強調這是「諮詢」而非「質詢」，那就按照賴所謂的「諮詢」，如同對審計長如何進行諮詢、就怎麼諮詢。

由於朝野對國情報告形式無共識，昨立法院程序委員會，藍白以人數優勢封殺行政院所提的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，暫時不列入5日院會，民進黨則有備而來，在委員會高舉手牌，高聲抗議國民黨「擋國防」。

行政院發言人李慧芝表示，立法院要求總統「即問即答」，已違反《憲法》權力分立原則，去年憲法法庭所做的113年憲判字第9號也判決相關修法違憲，對於立院又提出違憲要求，並阻擋特別條例排案，政院感到高度不解與強烈遺憾。

總統府發言人郭雅慧也說，總統對於國情報告已表達立場，非常願意在合法合憲的前提下赴立院就國政方針與國防特別預算向人民報告、爭取國會支持，對於在野立委提出違憲要求，府方表達遺憾。

國民黨團昨也將藍委陳玉珍提出的《離島建設條例》修正草案逕付二讀，增訂「離島得指定地區設置離島自由貿易示範區」，引發綠營質疑是「幫中國洗產地」，民進黨團隨後痛批藍白遇到「賣台法案」就一路往前衝。