堅持要先看細項！藍白再否決1.25兆國防特別預算

高達1.25兆元的軍購特別預算案爭議持續延燒，民進黨團所提議程今（16）日在立法院院會表決中，以48票贊成、59票反對再度遭藍白陣營聯手否決。為化解當前僵局，外交及國防委員會已排定於下周一召開秘密會議，邀請國防部針對預算細節進行說明。

立法院長韓國瑜宣布，民進黨團提案表決結果為「不通過」。（圖／國會頻道）

立法院程序委員會在本周稍早擋下內含軍購特別條例的報告事項，將議程草案轉送院會處理。今日院會針對民進黨團提案進行表決，最終遭到否決。隨後，院會通過國民黨與民眾黨團提出的議程草案，該版本議程並未納入國防特別預算，使得軍購案形同再次遭到封殺。

廣告 廣告

藍白兩黨原提案將邀請總統賴清德針對國安事項、天價軍購以及防衛韌性計畫進行國情報告，並列為討論事項第一案。不過，經過立法院長韓國瑜召集各黨團協商後達成共識，關於邀請總統至立法院進行國情報告一案，決議將另行定期處理。

針對總額龐大的軍購特別預算，國民黨方面堅持立場，要求國防部必須清楚說明採購細項，否則難以進行審議。

立法院外交及國防委員會將於下周一邀請國防部長顧立雄進行報告並備質詢。（圖／中天新聞）

面對預算卡關僵局，立法院外交及國防委員會將於下周一（19日）舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行報告並備質詢，此會議被視為打破目前僵局的重要契機。

延伸閱讀

破兆軍購案只有3千億向美購買？ 徐斯儉：對外採購占9千億

民眾黨訪美後將自提對美購版本 國民黨：藍白將持續合作

民眾黨稱對美軍購僅5項 國防部駁：還有4項軍售待審