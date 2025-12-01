堅持要迴轉！ 出停車場花3分半 網友：駕照拿雞腿換？

車子斜斜地停在停車格內，導致其他車輛不敢停在附近。（圖／翻攝自爆料公社）





日前有網友發現，一輛轎車的駕駛似乎有自己的堅持。車子斜斜地停在停車格內，導致其他車輛不敢停在附近，而這名駕駛疑似是新手，倒車技術不熟練，因此堅持要將車輛迴轉、正面開出去。不過光是駛離停車場，整個過程就花了三分半鐘。

當時駕駛探出頭查看四周，想把車開離停車格，但技術卻讓人看傻眼。他不斷前後挪動，後退、再前進、再後退，畫面看起來像在重播。過程彷彿呼應張雨生歌曲的歌詞「前前後後迂迂迴迴地試探」，但駕駛重複了這麼多次，仍然無法順利離開停車位，讓目睹全程的住戶無奈之餘拿起手機拍下影片。

據了解駕駛是要離開停車場，但疑似剛上路的新手，不太熟悉倒車，堅持必須把車完全迴正才敢開出去。從開始到成功離開，總共花了三分半鐘。更有網友注意到，他一開始就停得歪斜，因此附近車格全是空的。有人不禁好奇，如果當時兩側有車，他是不是會永遠出不來。

影片曝光後引發討論，不少網友笑稱這位駕駛「新手新到可能連一桶油都沒開完」，甚至有人吐槽「這駕照是不是雞腿換的」。也有人替駕駛緩頰，認為至少他沒撞到其他車，只要多練習，技巧很快就能進步。

