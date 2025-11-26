堅持要醫生開抗生素、吃家人的藥！小心引發抗藥性又傷身

亂要求抗生素、吃家人的藥，後果可能產生抗藥性細菌、還傷身。

不少人到醫院看診時，會特別交代醫生要開抗生素，覺得是治病的萬靈丹。又或是覺得家人的藥與自己症狀雷同，就順手拿來吃。台北慈濟醫院提醒，這些習慣其實可能造成抗藥性細菌的產生，甚至對身體有危害。

感染科醫師洪伯斌特別指出，許多民眾因擔心病情，常希望醫師開抗生素，但抗生素不適用於病毒感染，也不是萬靈藥。「每個人的症狀與體質不同，抗生素基本上是量身訂做的，如果隨便服用他人的抗生素，不僅無法對症下藥，還可能引發抗藥性或其他身體危害。」

廣告 廣告

洪醫師建議民眾落實「四不一要」原則：不主動要求抗生素、不隨便購買抗生素、不服用他人抗生素、不任意停藥，要遵守醫囑使用抗生素。

藥學部藥師黃聿瑩則提醒，正確服用抗生素包括注意藥袋上的資訊、按時按量完成療程，以及辨識藥物外觀，避免誤用。她強調：「許多民眾會將塞劑誤認成口服錠劑，誤食錯誤藥物，所以正確辨識與服用完整療程很重要。」

台北慈濟醫院強調，正確使用抗生素不只是醫護的責任，也需要民眾配合。從每一次的用藥選擇開始，才能有效降低抗藥性，守護自己的健康與醫療品質。



回到原文

更多鏡報報導

安眠藥不是失眠萬靈丹！醫師建議這樣吃才有效不傷身

不只暖身！薑茶這樣煮抗發炎、護血管效果更好

下背痛到不敢彎腰、不想動？醫師教你3招超有感止痛放鬆