堅持賴清德國情報告！藍白惡擋1.2兆國防預算 范雲轟：根本找藉口阻饒

范雲痛批「藍白根本是找個藉口阻撓臺灣増加國防預算」。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院今（2日）召開程序委員會，在藍白聯手下，包括1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、行政院版的《財劃法》修正案皆「暫緩列案」。對此，民進黨立委范雲痛批，藍白是用總統來立法院詢答作為遮羞布，他們是不是想要幫北京阻擋臺灣增加國防的預算？痛批「根本是找個藉口阻撓臺灣増加國防預算」。

范雲表示，藍白是用總統來立法院詢答作為遮羞布，他們是不是想要幫北京阻擋臺灣增加國防的預算？臺灣面臨到中國的軍事威脅，難道不比歐洲的國家面臨俄羅斯的威脅大嗎？

范雲指出，今天總統是用北約標準、歐洲標準增加國防預算；我們都看到國際友人支持，覺得臺灣這樣的作為才能夠讓大家感受到臺灣自我防衛的決心。但藍白卻以要求總統備詢等為由，這根本就是一個干擾、以程序來阻撓，他們真正想要反對的是臺灣增加國防預算。總統跟行政院長都說過，國防預算是1.25兆依照8年來分配，把數字除起來基本上金額比藍白拿國家的預算來發1萬塊錢的錢還要少非常多，痛批「藍白根本是找個藉口阻撓臺灣増加國防預算」。

