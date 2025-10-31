堅持跳完才送醫！南珉貞腳傷嚴重曝光 粉絲心疼喊快休息

南珉貞日前在活動中表演〈疾風街道〉時意外扭傷腳踝，敬業完成演出後才就醫休養。（圖／翻攝自 IG、 Threads，minjeong_w_）

Fubon Angels成員南珉貞在10月24日出席活動時，於舞台上熱舞時不慎重摔，導致左腳踝90度外翻，當場一度跪地。儘管傷勢嚴重，她仍敬業地立即站起完成演出。經過一週休養，南珉貞在昨日（30日）透過社群平台分享恢復近況，強調瘀青已逐漸退去，讓粉絲稍感放心，但照片中可見她左腳腳背仍佈滿瘀青，引發不少粉絲心疼。

根據她的說明，事發當時因為先前拍攝需要，在鞋底貼上膠帶，卻在上場前忘記撕除，導致跳舞時不慎滑倒。她在事後留言表示：「當時跳〈疾風街道〉時才發現這件事，心裡提醒自己要小心，但還是失足了，真的很抱歉讓大家擔心。」

南珉貞近日持續更新復原狀況，貼出連日追蹤瘀青變化的照片，並寫道：「腫脹慢慢消了，瘀青也逐漸消掉了！但是還是有一點疼痛，我正在努力恢復，所以不用擔心。」展現她樂觀面對傷勢的態度。

事件曝光後，不少粉絲留言為她加油打氣。藝人崔維斯也留言：「好好休息，早日康復。」其他粉絲則說：「這看起來超嚴重的，公主保重」、「開幕戰還是不要大動作」、「我上次也是腫成這樣，花了3個月才恢復，要常常熱敷喔」。還有粉絲從醫學角度出發，提醒她肌肉可能有撕裂情形，建議以熱敷幫助代謝瘀血，加速復原。

骨科醫師陳建樺也特別留言表示：「足踝骨科醫師兼邦迷路過，建議做個X光加超音波檢查，然後戴個保護力夠的護踝保護一下，保重了。」專業意見讓不少粉絲感到欣慰。

今年3月，南珉貞宣布暫停韓國活動，專注在台灣的演藝發展，自稱「台妹小南」，表示：「我很愛台灣，台灣對我來說也很有意義。帶著全家來的韓國啦啦隊隊員只有我，我想用行動證明我對大家的喜愛與感謝。」她的表現也讓許多粉絲感動地喊出「永支珉貞」表達支持。

