堅持這點！ 蔣萬安喊話輝達「應落地北市設公司」與市府對接
輝達海外總部進駐北士科一事接近塵埃落定，新壽目前正在與北市府合意解約協商「分手費」，解約並塗銷地上權後，就可以朝專案地上權設定給輝達一途前進。不過台北市長蔣萬安6日出席活動時表示，他認為輝達不能透過新加坡或維京群島的分公司來與北市府對接，而是希望在台北市設立公司，並有一定的資本額，「這是為城市、為市民爭取，相信現在他們應該是朝這個方向決定的。」
蔣萬安6日參加民間論壇活動時回憶，今年5月輝達與北市府接觸時，他就向副市長李四川及幾位核心市府同仁講：只許成功，不許失敗。但從5月一路走來，過程的複雜和困難，其實遠超乎各界想像。一方面需要和新光人壽協調，另一方面也要和輝達溝通。雙方都各自有想法、堅持和原則。但很高興的是，大家都抱持著開放的態度，也有共同的目標，就是希望能夠圓滿順利地讓輝達落腳台北。
蔣萬安直言，當新光人壽公開宣布願意和台北市政府合意解約，他確實感到非常欣慰。在5月黃仁勳來台擔任世界壯年運動會聖火手時，當時有機會跟他談到關於台北市的優勢，以及輝達未來落腳台北之後，接下來10、20年的治理藍圖，和即將陸續完成的建設，就是要全力爭取輝達決定在台北發展。
蔣萬安說，北市府預計在2周內完成和新光人壽的合意解約，接下來就會透過設定地上權的方式和輝達簽約。「但其中有一點是我的堅持：我認為輝達不能只用現在新加坡或維京群島的公司來對接，我希望它必須在台北設立公司，並且有一定的資本額。」蔣強調，這是為城市、為市民爭取，也相信現在他們應該是朝這個方向決定的。
