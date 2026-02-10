堅持「禁伐補償」 高金率藍委槓上政院

▲原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，國民黨立院黨團上午開記者會說，相信高金的清白。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，國民黨立院黨團上午開記者會說，相信高金的清白。立法院長韓國瑜也說，相信高金禁得起考驗。高金素梅不是正統的國民黨立委，不過她本會期加入國民黨團運作，且率先質疑行政院未依立院三讀修法，編列禁伐補償預算，開啟後續行政、立法兩院針對總預算的相關爭執。

高金素梅最早是以原住民身分參選立委，2008年後與前立委顏清標、林炳坤等人組成無黨團結聯盟，屬性上仍偏藍，但2012年無盟立委席次不足，她加入親民黨立院黨團運作。2020年後，親民黨也沒有立委席次，她加入國民黨團運作，成為泛藍立委的一員。

2024年6月，立法院三讀通過《原住民保留地禁伐補償條例》修正案，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元。但不久後，行政院將總預算函送立院審查，立法院院會一度要將總預算付委，但高金當時獨排眾議，反對付委，經與國民黨立院黨團總召傅崐萁協調後，黨團認同高金主張，認為總預算未編列相關預算，屬違法預算，拒絕審查。

當年的總預算爭議，最後是由立法院長韓國瑜出面，邀請行政院三長與立法院三黨團的三長，一起吃和解飯，最後立法院仍完成審查，但大砍2075億元，引發政院不滿，接著2025年6月，立法院三讀通過幫軍人加薪，但行政院仍認為立法院依法不得增加行政院支出，雙方又僵持不下，最後立法院未審總預算，也創下史上首例。

