堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了

記者施春美／台北報導

醫師蕭捷健表示，堅果有益健康，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康。（示意圖／PIXABAY）

堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，許多人明明重養生，天天吃堅果，但健檢報告仍是一堆紅字，原因可能是選錯堅果種類。研究發現，每週吃超過7次堅果的人，死亡率降低20%。民眾若想抗發炎、護心血管，則該吃富含Omega-3的堅果，例如核桃、夏威夷豆。若只是想把堅果當零食吃，則應適量吃杏仁、腰果。

Omega-6 啟動免疫反應 Omega-3避免過度發炎

蕭捷健表示，食物中的脂肪酸可分數種，其中，堅果常被討論的是Omega-6與Omega-3含量。Omega-6 會啟動免疫反應，以保護身體免受細菌攻擊。Omega-3會調節反應，讓身體冷靜下來，不要過度發炎。

蕭捷健表示，大家平常吃的外食、大豆油、沙拉油，已經讓我們體內的Omega-6爆量，因此，這時若還想藉由吃堅果來「滅火」，卻選了富含Omega-6的杏仁或腰果，這會讓身體的慢性發炎更為嚴重。

選對堅果種類可降20%死亡率：核桃、夏威夷豆是正選

蕭捷健表示，堅果有益健康，研究發現，每週吃超過7次堅果的人，死亡率降低了 20% 。想針對「抗發炎、護心血管」的人，應吃Omega-3 的堅果，例如核桃、夏威夷豆。

他表示，有助於平衡體內油脂、發揮滅火效益的堅果，包括亞麻籽(Omega-3含量冠軍)、奇亞籽（富含膳食纖維）、核桃(Omega-3大戶，CP 值最高)、夏威夷豆（富含優質單元不飽和脂肪酸）

至於只能適量食用的堅果，蕭捷健表示，包括杏仁、腰果。

杏仁：維生素E之王，但不是Omega-3 的來源 。

腰果：口感最棒，但碳水稍高 。

