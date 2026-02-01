堅果別吃錯！生熟用法大不同 營養差很大

堅果怎麼吃？要選有鹽還是無鹽？用堅果打精力湯、豆穀漿，要用生的還是熟的呢？養生達人陳月卿分享堅果正確用法和吃法。

堅果正確用法

癌症關懷基金會董事長陳月卿說，很多人都搞錯堅果用法，如果要打精力湯、綠拿鐵或豆穀漿，建議選用生堅果，營養成分才能完整保留；若是要製作抹醬，則適合使用熟堅果，像芝麻粒，她一定會挑選低溫烘焙處理過的，最好是選擇不透光鋁箔包裝，避免光線破壞營養。

堅果怎麼選？

堅果要選有鹽還是無鹽？陳月卿提醒，盡量避免選購市售已調味過的堅果，因為過度加工不僅可能造成營養流失，也會影響飲品或料理的原味。

至於綜合堅果的搭配，陳月卿分享，她常準備核桃、腰果、杏仁、南瓜子、松子，再加上葡萄乾，不僅色彩繽紛，也能攝取到不同的不飽和脂肪酸與礦物質，建議民眾可依個人需求替換與調整比例。

堅果怎麼買最安心？

陳月卿說，她平常習慣到有機店購買，偶爾也會在雜糧行挑選，但會特別注意保存方式是否採用冷凍或冷藏，因為這樣更新鮮，建議不妨「貨比三家」，買回來試吃後自然能分辨品質，且偶爾更換購買店家，也能分散風險。

陳月卿也提醒，購買已經混合好的綜合堅果，應放在保鮮盒並冷藏保存；尚未混合的堅果則要密封後放進冷凍庫，才能避免油脂氧化，維持最佳風味與營養價值。

