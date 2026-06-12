堅果吃太多 反增身體發炎風險

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醫師陳怡成提醒，堅果並非多多益善，「選對種類、適量攝取」才是關鍵。 （記者湯朝村翻攝）

（另開新視窗）

記者湯朝村∕嘉義報導

隨著健康意識抬頭，「每日一把堅果」成為民眾熟知的養生觀念，然而，醫師表示，堅果雖富含營養，若攝取不當，反而可能增加身體發炎風險。嘉榮家醫部醫師陳怡成強調，選對種類以及適量攝取，才能真正吃出健康。

陳怡成指出，堅果富含多元不飽和與單元不飽和脂肪酸，有助維持心臟血管健康，並含有鎂、鉀、銅、硒等多種礦物質，對身體機能調節具有正面幫助。其中，又以Omega-3（ω-3）脂肪酸最具保護效果，EPA有助抗發炎、降低血壓與血栓風險，DHA則與腦部功能以及預防失智相關，而ALA則可由植物來源補充，對身體也有益處。

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陳醫師提醒，雖然在杏仁、腰果、南瓜子、胡桃或開心果等堅果中富含的Omega-6有助免疫反應，但過量可能會促進慢性發炎，或加重發炎反應，導致口腔潰瘍、易上火。他說，理想的Omega-6與Omega-3「黃金比例」應為4:1，但外食族常高達16:1甚至32:1，長期下來恐影響健康。相較之下，核桃與夏威夷豆的Omega-6與Omega-3比例較佳，是較為理想的選擇。

此外，深海魚油也是補充Omega-3的良好來源，建議選擇EPA與DHA比例約3:2、濃度達80%以上之產品，每日攝取約2公克。但特別注意，若有服用抗凝血藥物，如阿司匹靈或保栓通等，應先諮詢醫師，以免影響凝血功能。

醫師建議，每日攝取一小把（約一個掌心大小），並搭配均衡飲食與良好生活習慣，才能達到保護心血管、降低慢性發炎的效果。坊間經常把堅果做成精緻甜點或加重調味，隱藏著高油高糖高鹽的陷阱，容易在攝取過量熱量與不良脂肪，反而增加身體負擔，應避免將加工、調味的堅果食品視為健康食品，並留意攝取量。