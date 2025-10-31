堅果開封該常溫還冷藏保存？專家揭正確保存3步驟：多做1事延緩氧化

堅果含不飽和脂肪酸，但這類脂肪酸與空氣、光線或高溫接觸後，容易發生氧化反應，產生「油耗味」與自由基，這不僅影響口感與風味，還可能影響健康。你知道「混合堅果」的正確保存方法嗎？開封後到底該放在常溫還是冰箱冷藏才好？《優活健康網》特選此篇，日本專欄「栄養士食堂」詳細說明混合堅果的正確保存方式。











常見堅果氧化的原因包括：

暴露在空氣中太久

保存溫度過高

陽光直射或光線太強

包裝未密封或已受潮

因此，想要延長堅果的食用期限與風味，正確的保存方式非常重要。

混合堅果的正確保存方式？



堅果通常被認為是乾燥的並且不易變質，但如果放在炎熱潮濕的環境中，它們就會發黴。如果在不知情的情況下吃了發霉的堅果，在最壞的情況下可能會危及生命。

混合堅果開封後，建議冷藏保存！混合堅果不建議常溫保存，因為堅果富含油脂，常溫下容易氧化變質，影響風味與健康。因此開封後，如果包裝沒有乾燥劑，記得自己補充，並且做到「雙重密封保存」。





開封後的正確保存步驟



「混合堅果」的正確保存方法嗎？開封後到底該放在常溫還是冰箱冷藏才好？博士提醒，以下正確保存堅果的3步驟：

放入乾燥劑，並將夾鏈袋封緊：如果原包裝沒有夾鏈袋，請改用有夾鏈的密封袋。 再放入密封容器中：蓋緊放進冰箱冷藏室或蔬果室。 建議在開封後1週～10天內食用完畢：風味與營養最穩定。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：堅果開封後要「常溫or冷藏」保存？營養師曝正確做法 小心你吃的堅果可能已經發霉）

