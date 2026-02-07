堅果類有漲跌！年貨大街開心果漲10元、腰果跌10元

開心果驚傳漲價，每斤貴10元，民眾直呼荷包好痛。（圖／東森新聞）





過年前最後一個周末，人手一袋的開心果驚傳漲價，每斤貴了10塊錢，民眾直呼心好痛。荷包縮水，不過年貨大街也有別的堅果品項「逆勢降價」？教您怎麼買才最划算！很多人一早就到年貨走走逛逛採買，其中必買的就是堅果類，過年大家相聚泡茶吃好涮嘴，但是部分堅果變貴了！像是開心果，一台斤比去年漲10元不等，不過也有品項反而變便宜。

後方滿滿的人，這裡就在年貨大街這邊，大家都挑選什麼呢，非常熱門的呢就是堅果類，尤其是開心果，但是就有消費者發現，這價格上面好像有些變化。

一格一格堅果，種類多味道也很多，而且不只一攤在賣，邊走邊逛。

業者：「看看喔，糖果巧克力都可以自己挑，都可以混裝喔。」

一次就買2袋，尤其開心果一定有，1台斤360元。

堅果店郭店長：「我們上游的開心果廠商，已經漲我們30塊，可是我們並沒有漲太多給消費者，我們吸收20塊我們漲10塊，我們有些會漲有些沒有漲，腰果我去年是370元，我們今年賣到360元，來這個是杏仁果，本來是280元的，我們賣到270元。」

店長透露原物料價格有波動才調整售價，不是全品相調漲，開心果一台斤漲10元，不過腰果跟杏仁果則是降10元。

堅果店郭店長：「像我們今年的攤位，就比較有多了一間，然後人也就多了，大概7、8個左右，可是那個我們沒有反映在我們的貨品上面，那是我們自己先，因為我們多了一間店。」

詢問其他業者也表示，從去年開始，進口堅果就有產量減少調整的趨勢，加上人力、其他營運成本，可能就要調整售價。

不過，也有價格持平的像是葵瓜子，1台斤200元至250元，過年必吃堅果配茶聊天好涮嘴，想要精打細算留意一下品項，貴一點跟便宜一點中和，荷包感受上就沒那麼差了。

