堅決反對無效！台美關稅降到15% 國台辦氣炸扯：沒有祖國台灣淪為羔羊

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人彭慶恩主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

台美關稅確定降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，國台辦今（21）日崩潰狂扯，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能成為任人宰割的羔羊。但面對媒體追問，中國除了口頭抗議外，其實並無法實質阻止？國台辦又繼續稱民進黨勾連外部勢力，還嗆說，「事實反覆證明出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。

台美關稅降到15%，而美國對中國的整體關稅為47%，且美國總統川普又宣布要對和伊朗做生意的國家所產的商品徵25%關稅，且立即生效，而中國就是伊朗最大的貿易夥伴，恐成為「最大爐主」。不過，川普並沒有說明關稅是否疊加。

對於台美關稅，中國外交部狂嗆，堅決反對，中國駐美大使館還開嗆要美國立刻撤回，否則後果由美方承擔。國台辦今天舉行記者會，發言人彭慶恩又稱，所謂台美貿易談判，實質是美國以關稅為大棒極限施壓，脅迫台灣大幅增加對美投資，企圖掏空台灣優勢產業，所謂達成的共識，不過是一張民進黨當局出賣台灣民眾福祉和產業發展利益的賣身券，是一份在經濟欺凌面前卑躬屈膝的投降書。

彭慶恩還說，民進黨當局對此不以為恥、反以為榮，企圖矇騙台灣民眾，將砸鍋賣鐵式妥協美化為重要突破，將單邊欺凌粉飾為平等合作，將一跪到底包裝成台灣模式，放任美國對台灣產業搬空搶淨，對台灣民眾敲骨吸髓，如此無能無恥，只會徹底斷送台灣發展前景。

彭慶恩又說，5000億美元的巨額投資，大約是台灣外匯存底的80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出68萬元新台幣，為民進黨當局交「倚外謀獨」的政治獻金；40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存，「科技島」將淪為「空心島」，民進黨當局對台灣所付慘痛代價極力掩飾，用島內民眾血汗錢討美國歡心，賣台禍台，莫此為甚。

彭慶恩扯，美台關稅談判的結果，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，「如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能淪為外在勢力眼中的肥肉，成為任人宰割的羔羊」。

不過，台灣媒體追問，台美關稅達成協議，中方除了口頭抗議之外，是否沒辦法實質阻止台灣進行並參與全球供應鏈重組？彭慶恩又喊說，「台灣同胞是我們的家人，台灣企業是中華民族的企業」，堅決反對民進黨當局為了謀求台獨，勾連外部勢力掏空台灣，損害台灣企業、民眾的切身利益，將堅定維護兩岸同胞的發展權益和中華民族的整體利益。

彭慶恩稱，民進黨當局所謂的供應鏈重組，實際是其勾連外部勢力，企圖推動兩岸經濟脫鉤斷鏈，台美貿易談判結果明顯是美國對台灣大肆盤剝和劫掠，是赤裸裸的經濟霸凌。他還嗆，「事實反覆證明出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」，肆意強取豪奪也必遭反抗、反噬。

