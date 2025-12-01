堅決反對重啟核二、核三！環盟：背棄非核家園，勢必導致社會抗爭 籲懸崖勒馬
[Newtalk新聞] 經濟部28日表示，27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會。對此，台灣環境保護聯盟表示，堅決反對核電廠再運轉計畫，政府若恣意背棄非核家園目標，勢必將導致社會抗爭，耗費社會成本，呼籲政府懸崖勒馬。
「堅決反對核電廠再運轉計畫」，環保聯盟1日發表聲明指出，台灣沒有發展核電的自然和社會條件。台灣是地狹人稠的島嶼國家，地震颱風頻仍、斷層密佈，缺乏確保核電安全和核廢料處置所需的自然和社會條件，所以，台灣核電廠的風險遠高於其他有核電的國家，且萬一發生重大核子事故恐將導致台灣滅亡。老舊核電機組再運轉，將帶給台灣更大的安全威脅，並危及後代子孫的生存與發展。
「再運轉計畫違反非核家園法定目標」，環盟指出，建立非核家園是台灣政府與人民歷經數十年的核電論辯所達成的共識，朝野政黨也將之入法，成為環境基本法所規定的政府應達成的目標，以及氣候變遷因應法所揭示的政府施政願景，政府不應違法重啟核電。今年5月17日停止核電後，至今供電無虞，但核災風險大幅降低，高放射性核廢料不再產生，應珍惜這個令其他國家人民稱羨的、值得驕傲的成果。
聲明提及，縱使政府為因應國內外核電利益集團的壓力，不得不要破壞非核家園現況，考量老舊機組的再運轉，政府也應建立完善的再運轉審議及管制的法規與制度。運轉40年、執照屆期停機的機組得以申請再運轉，是今年立法院擁核立委修改核管法所新增的事項；目前與之配套的法規與制度仍未完備建立，特別是缺乏公衆參與和環境影響評估兩大核心項目的相關規定。
聲明強調，政府相關主管機關，經濟部、環境部和核安會，不應迴避這些問題，更不宜在審議制度完善建立前，急於提出再運轉計畫，以免破壞程序正義、傷害政府公信力。台灣目前的非核能源政策是走在建立能源安全與韌性、邁向淨零碳排的正確道路上。今年聯合國氣候變化綱要公約締約國第30次大會（COP30）所提出的減碳行動議程，即強調增加再生能源和提升能源效率，並未提及核電，台灣的非核家園能源政策與其吻合。
環盟呼籲，我們應在原定的路徑上勇敢邁進，不應再走回頭路，重啟老舊、危險的核電機組，如此才能留給子孫一個免於核災威脅而安全、健康、永續的家園。
更多Newtalk新聞報導
表態選台中市長 江和樹要她別亂了！麥玉珍：我沒有缺資格！為何不可？
李有宜退黨 黃國昌僅回一句 周軒：談民眾黨的溫度太天真，早就是絕對零度了
其他人也在看
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 6 小時前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
強冷空氣這天殺到！北台連3天急轉濕冷「低溫暴跌剩12度」 回暖時間曝
中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
下週轉濕冷！雨連下7天 「最冷時段曝」恐急凍12度
降溫要來了！今（30）日中央氣象署指出，明日（12月1日）桃園以北、東半部有些許雨勢，但氣溫舒適；下週二（12月2日）晚起東北季風增強，雖然未達冷氣團等級，但這波冷空氣的降溫、水氣仍值得注意，北部低溫可能掉到16度、降雨範圍也擴大；下週四（12月4日）雨區縮小，但東半部還是有雨，各地低溫仍在。預計到週末（12月6日到7日）東北季風減弱才會回溫，但東半部、基隆北海岸的水氣不減。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
把握好天氣！氣象專家：11/3東北季風增強 下探12度
今（1）日白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。氣象專家吳德榮指出，3日起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 17 小時前
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
上午全台有雨 強冷空氣「這天」報到下探12度
進入12月，本週天氣「先濕、後乾」，下一波東北季風預估於週二（12/2）晚間增強，北台灣氣溫將一路下降，且會伴隨雨勢。氣象專家預估，12/3（週三）晚間至12/4（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段台視新聞網 ・ 17 小時前
下週全台大降溫！東北季風南下 氣象署曝「這天」全台轉涼
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導下週全台大降溫！中央氣象署預報員曾昭誠表示，台灣今（30）日溫暖舒適的天氣預計會維持到下週二（12/2）白天；下週二（12/2）晚上會有另一波東北季風南下，屆時全台的天氣將會轉涼，並將持續影響到下週五（12/5）；直到下週六、日（12/6、12/7）時，東北季風才會再次減弱，並回到偏溫暖、舒適天氣。民視 ・ 1 天前
好天氣只剩一天！今晚變天 北台灣將迎濕冷雨勢
（生活中心／綜合報導）中央氣象署指出，今（30）日全台各地雲量明顯增多，受水氣略增影響，基隆北海岸、花東及恆春 […]引新聞 ・ 1 天前
週三東北季風南下轉濕冷 北部低溫下探12度
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(1)日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。各地區氣溫為：北部18至27度，中部17至29度，南部16至30度，東部16至29度。吳德榮指出，明(2)日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。週三(3日)起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；週三桃園以北、東半部有局部短暫雨、週四、五(4、5日)水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率；週三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。吳德榮表示，週六、下週日(6、7日)「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。吳德榮指出，最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新(30日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「台灣好新聞 ・ 14 小時前
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨
施工「挖破管」淡水6萬戶停水第4天 沒水用爆民怨EBC東森新聞 ・ 11 小時前
氣象署：今天日夜溫差大 白天高溫來到28度
氣象署表示，今（30）日水氣稍微增多，雲量增加，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。今年第27號颱風「天琴」，未來持續在南沙島附近海面，緩慢的移中廣新聞網 ・ 1 天前
下週冷空氣報到！迎風面低溫下探13度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 近日天氣晴朗，對此氣象署指出，今(30)天這波中高層水氣預計影響到明(1)晨，明晨之前西半部有零星小雨，白天過後水氣減少，但後天晚上下一波東北季風增強，迎風面轉濕冷，且將有一波降溫，其中最冷時刻在12月4日清晨，局部低溫可能下探13度。 氣象署指出，明天白天過後水氣減少，氣溫約25到28度左右，後天清晨低溫約20度上下，類似天氣持續到後天白天，僅迎風面地區桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、中南部山區有零星小雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。 但後天晚間起東北季風增強，將一路影響到12月5日，其中後天晚上到12月3日北部、東半部，恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨；12月4、5日東北季風持續影響，水氣也會減少，回到多雲到晴天氣，但基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島仍有局部短暫雨。 最冷的時間點落在4日清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，週末東北季風減弱，北部和宜蘭溫度可回到22到25度以上。查看原文更多Newtalk新聞報導台灣2025經濟成長率7.37%？ CNN點出問題：所得差距擴大、實質薪資停滯下週新頭殼 ・ 1 天前
東京旅遊必去景點「上野動物園」探索日本第一座動物園的魅力
喜歡動物園的人，在安排東京行程時，大多會把「上野動物園」納入其中，這裡也是許多親子旅遊的熱門首選。不論是第一次前往，還是已經造訪過無數次，都會被上野動物園的魅力深深吸引，是一處經典的東京必訪景點。JAPANKURU ・ 12 小時前
LIVE／暖天氣結束！「這時間」台灣恐成凍番薯 氣象署最新說明
即時中心／廖予瑄報導全台大降溫！中央氣象署表示，下週二（12/2）開始預計會有一波東北季風增強，並帶來明顯降溫，溫暖的天氣預計在本週結束。氣象署將在今（30）日下午3時30分帶來最新說明。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》直播。民視 ・ 1 天前