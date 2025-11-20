堅稱蘇巧慧要他新北市長選到底！黃國昌嗆：蘇貞昌騙神明

民眾黨主席黃國昌今日堅稱，民進黨立委蘇巧慧「蘇委員貴人多忘事」，還酸蘇巧慧的父親蘇貞昌「連神明都敢騙」。(資料照，記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨(20)日稱，已獲民進黨徵召角逐新北市長的立委蘇巧慧透過好多管道鼓勵他「要參選新北市長到底」，卻被蘇巧慧打臉「從未透過任何管道希望誰能選到底」。黃國昌今日堅稱，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了，並酸蘇巧慧的父親蘇貞昌2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「連神明都敢騙」。

國民黨主席鄭麗文與黃國昌的「鄭黃會」昨登場，針對2026新北市長選舉合作，黃國昌聲稱，藍白合作過程中，民進黨一定會見縫插針，像蘇巧慧就透過好多管道鼓勵他，要他一定要選到底，強力支持他；蘇巧慧隨後回應強調，她向來是做好準備、面對一對一的選戰，「從未透過任何管道希望誰能選到底」。

廣告 廣告

對此，黃國昌今受訪時又說，參選是每個人的權利跟自由，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了，「不是只有一組，是兩組以上的人」。

黃國昌諷刺說，蘇巧慧這番回應，讓他「不禁想到前老縣長蘇貞昌在保安宮前面曾宣示，他對新北有滿滿情感，但絕對不會選第三次」，等到蘇貞昌2018年還是參選新北市長時，面對台灣社會質疑「連神明都敢騙」，人民還是重視政治人物的誠信，若連人民、神明都敢騙，這樣可能就不好。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌自曝蘇巧慧鼓勵他選新北市長到底 蘇巧慧這樣回應……

黃國昌選新北市長是打假球？ 綠營質疑藍白合是政治分贓

黃國昌稱蘇巧慧要他新北市長選到底 周軒：找理由牽拖對手

鄭黃會共識： 明年地方選舉藍白合

