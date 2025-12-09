堅稱鳳梨酥黑色異物「不是蟲」 佳德反擊指控者：居心叵測

鳳梨酥名店佳德鳳梨酥近日遭民眾指控內餡有「黑色異物」，網友將照片貼上Google評論並批店家擺爛不處理。北市衛生局9日至店內稽查鳳梨酥均未見異物，但有販售場所食品及冰箱內食材未離地架高、私人物品未專區管理等缺失，已責令業者於16日前改善完成。（摘自Google評論／徐佑昇台北傳真）

鳳梨酥名店佳德鳳梨酥近日遭民眾指控鳳梨酥內餡有「黑色異物」，還將照片貼上Google評論，並批店家擺爛不處理。佳德官方今晚發布聲明，強調黑色異物並不是蟲，且衛生局也查無相關義務，批評留下負評指控的民眾居心叵測。

佳德晚間在官網發布聲明表示，接到客戶江小姐反映產品有問題的第一時間，公司即刻通知廠長進入到工廠查詢生產線狀況，但是江小姐傳來的照片實在不太清楚，所以前台同仁請客戶將有瑕疵的商品寄回公司進行比對。因為商品已經被開封了，異物是呈現在表皮上沒錯，但是從產品上實況上，真的無法確認是否有被加工過。為以示負責，公司採從寬認定，補償1賠3的方式進行。

廣告 廣告

佳德指出，經查工廠在全部的生產線與成品上，都沒有找到類似的東西。只是客戶收到新品後，還是不滿意，為表誠意，公司就提出退費方案的想法給江小姐，請江小姐提供當時的購買的發票，由客服協助辦理退費，並非只退還一顆鳳梨酥38元，然而江小姐不接受賠償6入禮盒的價格，表示會直接向消基會投訴以及上google評論。

佳德表示，江小姐第一時間是認定「黑色異物」是一隻「蟲」，但是當公司收到成品時，拿給所有同仁看過一次，大家都可以非常確認的表示，這絕對不是一隻蟲。

即便如此，公司秉持負責態度，先不論黑點是蟲與否，公司依據消保法與客戶提出了賠償商品與退費的方案，惟客戶對於處理方式仍不滿意，刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測。

佳德強調，12月9日台北市衛生局已到本公司進行全面查驗，並無查出有江小姐指稱的事件存在，也算是還了清白。也稱品牌堅持高品管、秉持高度服務客戶的熱情不會因為這件小事而受影響，立足糕餅業多年，高品管要求一直是第一目標，也向支持的民眾表示感謝。

更多中時新聞網報導

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股

退休好生活》彈性育嬰留停津貼、續保輕鬆辦

不合作五堅情團員 黃偉晉單飛拚出輯