堅稱「馬英九未賤賣黨產」 蔡正元：檢察官說我是條漢子

檢方控馬英九(左)賤賣黨產，蔡正元(右)自認做人有基本原則，馬英九沒賤賣黨產，這事他扛起來了。（合成圖／資料照）

前總統馬英九涉及「三中案」與舊中央黨部大樓交易案，2018年被起訴，2021年一審判馬英九等5人無罪，僅前立委蔡正元有罪，判刑3年6月。12月31日二審宣判維持一審判決，蔡正元恐將服刑。蔡正元直言，他做人有基本原則，馬英九沒賤賣黨產，這事他扛起來了。

蔡正元1日在《何橞瑢辣晚報》節目提到，他被指控侵佔中影的錢，但根本查不出，就指控他侵佔基金會的錢，「我更矇了，基金會的錢都是我給的！」他坦承，有拿一部分錢去救台灣人在境外受害的，「索馬利亞海盜的錢，我出了一部分！」菲律賓救人也出了一部分。他是用基金會名義，去跟綁匪談判，總不能用台灣立委名義吧？就說是NGO，去跟海盜談判，那當然是用他的基金會去運作。被起訴公益侵佔這個部分，法官判不下去，拿錢做好事，「他們（綠營）簡單講，就是非把我抓去關不可！」

主持人何橞瑢問，會不會是為了咬出誰？蔡正元指出，那時北檢不問自己，都在問馬英九，到最後毫不客氣說：你只要咬出馬英九親口說要賤賣黨產給你！何橞瑢直呼：可能就沒有這3年6個月了？「不只沒有，輪到馬英九抓去關！」蔡正元表示，他當時給的答案是這樣：買中影這個價錢是我開的，馬英九可以同意、也可以不同意，所以他沒有所謂賤賣黨產的問題。「我扛起來了！」

「你要怎麼判馬英九罪？價錢是我開的！」蔡正元直言，他從頭到尾就這樣講，到最後那個檢察官去跟周刊講：蔡正元是一條漢子！

蔡正元直呼，「不是漢子不漢子的問題，我有我做人的基本原則！」

