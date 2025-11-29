「堅系子弟兵」接棒！ 賴俊翰服務處成立 王世堅：盼傳承

台北市 / 綜合報導

民進黨立委王世堅今(29)日與辦公室主任賴俊翰在台北市中山大同區成立聯合服務處。隨著王世堅擔任立委後，民進黨在中山大同區多出一個席次，這回與賴俊翰合體傳承意味濃厚，除了賴俊翰之外還有不少新人打算參戰。

立委王世堅支持者說：「我也要拍。」與支持者熱情合影，民進黨立委王世堅笑得燦爛回到議員期間經營許久的中山區，這回是為了他，賴俊翰與支持者合影，在王世堅當選立委後，民進黨在台北市中山大同區多一席空間，力推他中山區服務處主任賴俊翰。

廣告 廣告

立委(民)王世堅說：「我進到立法院以後，那應該在中山區這邊的棒子，應該要就交由給賴俊翰來傳承。」王世堅中山區服務處主任賴俊翰說：「也是世堅委員來找我，就是來承接我們中山服務處來當主任，所以無論如何世堅委員，就是我的母雞在議員的部分。」

兩人成立聯合服務處，而這地點過去就是王世堅的服務據點，現在留給賴俊翰傳承意味濃厚，除了賴俊翰以外也有其他新人磨刀霍霍，前民進黨台北市黨部執行長朱政騏說：「我是很平常心看待，那不管誰來參選，其實都要依照黨內的初選機制來得到提名。」

包含前民進黨台北市黨部執行長朱政騏以及謝長廷辦公室執行長林子揚，2人分別代表正國會與謝系，都要角逐初選中山大同區選民結構較綠，上回2022年王世堅是選區第1高票，這回隨著議員陳怡君因為陷入官司風波，連任之路出現變數，但加上3位現任議員3位新人，也傳出黨內一度預估，中山大同可以提到多2席空間。

記者吳冠緯說：「賴俊翰跟王世堅合體的競選看板，預計12月初就會掛在這邊，這邊地點就是市場，旁邊還有國宅，人潮相當多。」選在熱鬧的市場旁就是要吸引選民注意，其實不只賴俊翰林子陽也已經在選區內掛上看板，旁邊寫上謝長廷唯一推薦，從看板到到母雞拉抬，綠營小雞摩拳擦掌爭取曝光度。

原始連結







更多華視新聞報導

搭王世堅熱度 「堅系人馬」合拍宣傳照 力拚黨內初選

屢表態無意選台北市長 王世堅：蔣萬安95%連任

重現李登輝「傳承」歷史場面 蔡英文高舉賴清德手

