堅系「大師兄帶小師妹」 王世堅聯手呂瀅瀅松信掃街拚關鍵一席

王世堅陪同呂瀅瀅到市場掃街拜票。(呂瀅瀅競選服務處提供)

台北市松山信義選區再掀波瀾！擁有極高網路聲量與基層實力的民進黨立委王世堅，日前啟動「鐵人母雞」行程，親自領軍「堅系」頭號戰將呂瀅瀅掃街拜票。

這場被喻為「大師兄帶小師妹」的師徒聯手出擊，從下午4點的永春市場一路延燒至晚間6點的松山霞海城隍廟。沿途支持者熱情爆棚，甚至不斷高喊「選市長」勸進，王世堅則藉此高人氣向鄉親喊話：「現在最重要是松信新選擇，我唯一支持呂瀅瀅！」展現毫無保留的提攜決心。

王世堅表態挺師妹呂瀅瀅。(呂瀅瀅競選服務處提供)

下午4點，王世堅陪同呂瀅瀅現身永春黃昏市場，瞬間引爆婆婆媽媽們的熱情，市場內寸步難行。王世堅發揮「大師兄」的風範，親自帶著呂瀅瀅這一輩的「小師妹」逐攤握手。值得注意的是，所到之處不斷有民眾激動高呼：「王世堅選市長！」勸進聲浪此起彼落，場面一度沸騰。

面對鄉親如此高規格的期待，王世堅展現一貫的真性情，他停下腳步向群眾致謝，並順勢將這股「市長級」的民氣導向身旁的呂瀅瀅。他向攤商與支持者強調：「謝謝大家的疼惜，但現在最緊急的任務，是幫我把呂瀅瀅送進議會！她是我認證最能延續我『問政犀利、服務到位』精神的人選。」

王世堅帶領呂瀅瀅與市場民眾互動。(呂瀅瀅競選服務處提供)

現場氣氛在王世堅的帶動下更加熱烈，不少原本高喊選市長的粉絲，在聽完推薦後紛紛對呂瀅瀅豎起大拇指，承諾愛屋及烏。呂瀅瀅也展現出穩健台風，在王世堅的加持下，迅速拉近與選民的距離，成功將「扶龍王」的高人氣轉化為對自己的認同。

隨後晚間6點，兩人轉往松山霞海城隍廟參香祈福。在莊嚴的廟宇氛圍中，這場「理念傳承」的儀式顯得更具重量。王世堅在參拜後表示，松山信義區競爭激烈，民進黨需要最強的戰力來守住這「關鍵一席」。

王世堅、呂瀅瀅市場掃街，民眾熱情簇擁。

「呂瀅瀅就是我王世堅強力推薦的好人才！」王世堅強調，他看著呂瀅瀅一路成長，深知她對市政的熟稔與對土地的情感。他再次呼籲剛才在市場拜託支持者，若認同王世堅的服務與標準，就懇請電話民調唯一支持呂瀅瀅，讓這股正義的力量在市議會延續。王世堅強調除了他還有徐國勇莊瑞雄都聯合推薦呂瀅瀅。

此次「師徒聯手」的行程安排，從熱鬧市場中「勸進選市長」的超高聲量，到信仰中心城隍廟的堅定宣示，不僅展現了「堅系」扎實的陸戰實力，更確立了呂瀅瀅作為「松信新選擇」的地位。在王世堅「唯一支持」的強力背書下，呂瀅瀅的選情熱度直線上升，成為該區最受矚目的焦點。

